Odbijeni ultimatum i "zaključane" milijarde: NBA Evropa zbog Evrolige promijenila plan

NBA Evropa odlaže start za 2028. godinu zbog odbijenog ultimatuma Evrolige, dok se planira ulaganje od 10 milijardi dolara. Godinu dana prije toga, gledaćemo i kvalifikacioni turnir za četiri dodatna mjesta u takmičenju, ako ne dođe do dogovora sa Evroligom.

Izvor: Selcuk Acar / AFP / Profimedia

Ambiciozni projekat NBA lige, pod nazivom NBA Evropa, najvjerovatnije se odlaže za bar godinu dana. Prema pisanju britanskog "Gardijana", NBA Evropa neće startovati prije jeseni 2028. godine, što je jednu sezonu kasnije nego što se očekivalo prema nekim ranijim najavama, a koje su pale u vodu poslije sastanka sa Evroligom na jezeru Komo.

Na tom sastanku NBA liga pokušala je da postavi ultimatum Evroligi, na šta klubovi vlasnici "A" licenci (odnosno sada je to 13 franšiza), nisu pristali. Odbijena je ponuda NBA lige da se tako Evroliga odrekne najavljenog proširenja na 24 ekipe, kao i daljeg dodjeljivanja statusa frašiza još osam klubova za koje između ostalih konkurišu i Crvena zvezda i Partizan, tako da u ovom trenutku djeluje da su veće šanse da neće doći do ujedinjenja dva takmičenja nego stvaranja dva. Sa jedne strane Evrolige, a sa druge NBA Evrope.

Milijarde su "zaključane" do dogovora

NBA planira da uloži oko 10 milijardi dolara tokom deset godina u projekat pod nazivom NBA Evropa koji će pokušati još jednom da nađe zajednički jezik sa Evroligom, ili će ići samostalno.

Kako saznaje "Gardijan", za 12 najavljenih franšiza NBA Evrope stiglo je više ponuda koje premašuju očekivanja, a procjenjuje se da će cijene biti od 500 miliona dolara do više od milijardе dolara za franšizu u Londonu. S obzirom na to da je početak takmičenja odložen do 2028. godine, planirano je da godinu dana ranije ipak bude odigrano pretkvalifikaciono takmičenje sa četiri privremena člana.

Pobjednici ovog takmičenja bi se tako pridružili ligi sa 16 timova u njenoj prvoj sezoni, zajedno sa 12 stalnih franšiza, a koje je već donekle NBA liga izabrala na osnovu marketinškog potencijala.

Izvor: Reddit/r/NBA/Screenshot

Gdje NBA Evropa želi klubove?

NBA Evropa želi klubove u Milanu, Rimu, Madridu, Barseloni, Londonu, Mančesteru, Parizu, Lionu, Berlinu, Minhenu, Istanbulu i Atini. Dakle, bez Beograda, koji uprkos rivalstvu Crvene zvezde i Partizana nije dovoljno atraktivan.

Očekuje se da će mnoge pobjedničke ponude doći od vlasnika fudbalskih klubova koji se takmiče u Ligi šampiona. Zamjenik komesara NBA lige Mark Tejtum prošle nedjelje je razgovarao sa visokim funkcionerima Barselone, Real Madrida, Pari Sen Žermena, Bajerna iz Minhena i Milana, gdje je čuo pozitivne odgovore, a znamo da je sve umiješan i Luka Dončić koji je u prestonici Italije napravio klub sa investitorima iz SAD.

"London, Mančester, Rim, Atina, Istanbul i Lion takođe će dobiti stalne franšize, a njima će se pridružiti još četiri kluba koji će se kvalifikovati kroz postojeći sistem evropske košarke", navodi se u tekstu Gardijana i podsjeća da bi ubuduće FIBA Liga šampiona trebalo da vodi ka NBA Evropi.

Šta kažu klubovi iz Evrolige?

Izvor: Aris Oikonomou / AFP / Profimedia

Ukoliko ne dođe do dogovora sa Evroligom, djeluje da će NBA Evropa ostati bez najprepoznatljivijih evropskih klubova, pa već znamo i ko je "tvrđi" u pregovorima, a ko bi da dođe do kompromisa. Za sada je poznato da su sa jedne strane Olimpijakos, Barselona, Baskonija i Olimpija Milano, dok su sa druge Real Madrid, Fenerbahče i Panatinaikos, koji pak vjeruju da je budućnost evropske košarke u saradnji sa Amerikancima.

"Naša vizija je da povedemo sve sa sobom - Evroligu, nadležno upravljačko tijelo, FIBA i klubove - kako bismo unaprijedili evropsku košarku. Jedna od stvari koje smo naučili iz evropskog fudbala jeste značaj piramide takmičenja. U fudbalu svaki klub razumije jasan put do najvišeg nivoa. U košarci to ne postoji", rekao je Tejtum poslije sastanka.

Podsjetimo, tačka razdora su nove franšize Evrolige, gdje je 13 klubova u trci za osam mjesta, a to su osim "vječitih" još: Valensija, Virtus, Pariz, Hapoel Tel Aviv, PAOK, Napoli, Dubai, London Lajonsi, Maksima Roma, Aris i Hapoel iz Jerusalima.

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