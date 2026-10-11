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Napustio Zvezdu, ali nije zaboravio dječaka iz Beograda: Kodi priredio Balši dan za pamćenje

Napustio Zvezdu, ali nije zaboravio dječaka iz Beograda: Kodi priredio Balši dan za pamćenje

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Kodi Miler-Mekintajer je u Atini ugostio najvernijeg navijača, mali Balša je bio među publikom u četvrtom kolu Evrolige kad su se sastali Olimpijakos i Efes

emotivni susret kodija i malog balse na utakmici Izvor: instagram/__thelittlewolf__

Plejmejker Kodi Miler Mekintajer je napustio Crvenu zvezdu poslije dve sezone i karijeru nastavio u Olimpijakosu, ali je u Beogradu ostavio mnogo više od košarkaškog traga. Posebno mjesto u njegovoj crveno-bijeloj priči zauzima mali Balša, dječak sa kojim je tokom boravka u Srbiji izgradio poseban odnos. Zbog toga je riješio da malog prijatelja iznenadi i dovede ga na meč u Pireju. 

Iako Kodi sada nosi dres grčkog velikana, njihovo prijateljstvo nije prestalo. Balša je dobio priliku da ponovo vidi omiljenog košarkaša, ovoga puta u Pireju, a za to se pobrinuo upravo američki plejmejker, koji mu je obezbijedio ulaznice i izdvojio vrijeme da se druže.

Koliko mu taj gest znači, dječak je pokazao emotivnom porukom na društvenim mrežama. "Nevjerovatan dan! Hvala ti, Kodi, na kartama i vremenu… Još jedna stvar u moru stvari koje si učinio za mene i koju ću pamtiti zauvijek! Voli te tvoj mali Vuk", napisao je vjerovatno najmlađi navijač Mekinatjera. 

Njih dvojica su se fotografisali, a u centru pažnje je bio i dres Crvene zvezde, naravno sa brojem nula, a na kojem je pisalo "mali vuk". U narednih nekoliko objava mogli smo da vidimo i Balšu kako navija, ali i Kodija kako prilazi da se pozdravi sa mališanom i vjernim navijačem. 

Kodi nije zaboravio malog prijatelja 

Njihov susret je bio poseban, a Kodi je pokazao da nije zaboravio malog prijatelja. Prišao mu je i prije početka utakmice i nakon završetka, još jednom potvrdivši da veza koju su izgradili u Beogradu prevazilazi granice klubova i košarkaških terena. Za Kodijevog malog prijatelja će ovo gostovanje u Grčkoj sigurno ostati uspomena za cijeli život, a za Kodija još jedan dokaz da su najljepši tragovi koje sportisti ostavljaju često oni koji nemaju veze sa rezultatom.

Kodi je samo nastavio tradiciju - već je bio na utakmici malog Balše kao navijač i time mu uzvratio podršku. A na društvenim mrežama mogu se primijetiti i video snimci kad Balša i Mekintajer zajedno gledaju utakmicu ili kada se pozdravljaju poslije mečeva.

Bonus video: 

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01:16:40
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Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

(MONDO)

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Kodi Miler-Mekintajer

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