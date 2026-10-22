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Olimpijakos suspendovao jednog od najboljih: Da li će imati gdje da se vrati?

Olimpijakos suspendovao jednog od najboljih: Da li će imati gdje da se vrati?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Tajler Dorsi suspendovan na mjesec dana od strane Olimpijakosa zbog kontroverznih komentara. Da li će se vratiti u tim nakon izvinjenja?

Olimpijakos suspendovao Tajlera Dorsija Izvor: MN PRESS

Košarkaš OlimpijakosaTajler Dorsi (30) biće van tima mjesec dana nakon svojih komentara na društvenim mrežama, saopštio je njegov klub.

Američki bek je već propustio jednu utakmicu nakon što je komentarisao objavu na društvenim mrežama u vezi sa svojom ulogom u timu. Nakon što je napravio taj kontroverzni komentar, Olimpijakos ga je izostavio iz sastava za meč protiv Barselone i pozvao ga na razgovor kako bi pružio objašnjenje. Prema ranijim izvještajima, igrač se u međuvremenu izvinio, a očekuje se da klub sada odluči kako će postupiti u ovom slučaju.

Ipak, dalje je nejasno da li će se po isteku ovog perioda vratiti u tim, naročito nakon dolaska Džona Končara, američkog igrača srpskog porijekla.

Da li će imati gdje da se vrati?

Džon Končar je već 10. stranac u sastavu Olimpijakosa i dok u Evroligi ne postoje pravila o državljanstvu igrača, u grčkom prvenstvu može biti registrovano samo osam inostranih košarkaša, od kojih samo šestorica mogu biti u protokolu na dan utakmice.

Dorsi je grčko-američki košarkaš, sa reprezentacijom Grčke je osvojio bronzanu medalju na nedavnom Evrobasketu i u domaćoj grčkoj ligi se vodi kao domaći igrač.

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KK Olimpijakos

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