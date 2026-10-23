Đoan Penjaroja i Itan Tompson pozivaju na oprez poslije pobjede u derbiju i pred meč sa Spartakom

Izvor: MN PRESS

Partizan je trijumfovao u vječitom derbiju protiv Crvene zvezde (85:82) i nema mnogo vremena za slavlje. Već kreću pripreme za meč sa Spartakom u okviru ABA lige. Meč se igra u subotu u Subotici (20.30 časova). I Đoan Penjaroja i Itan Tompson pozivaju na oprez.

"Sigurno neće biti laka utakmica i mislim da nas očekuje zahtjevno gostovanje protiv Spartaka. Naravno, ekipa je umorna od derbija, tako da moramo da se odmorimo koliko možemo i da se pripremimo za naredni duel. Pokušaćemo da iskoristimo sve igrače i da budemo konkurentni, a ako želimo da pobijedimo, moraćemo da odigramo čvrsto", rekao je Penjaroja.

Vidi opis U Partizanu oprezni poslije pobjede u derbiju: "Ne smijemo da se zalijećemo" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Košarkaš crno-bijelih je imao kraće izlaganje.

"Moramo da nastavimo da radimo na sebi i da idemo dan po dan. Ne smijemo ni previše da se zalijećemo, ali ni da padamo. Treba da nastavimo da gradimo na ovome", jasan je Tompson.