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U Partizanu oprezni poslije pobjede u derbiju: "Ne smijemo da se zalijećemo"

U Partizanu oprezni poslije pobjede u derbiju: "Ne smijemo da se zalijećemo"

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Đoan Penjaroja i Itan Tompson pozivaju na oprez poslije pobjede u derbiju i pred meč sa Spartakom

Đoan Penjaroja i Itan Tompson pozivaju na oprez poslije pobjede u derbiju Izvor: MN PRESS

Partizan je trijumfovao u vječitom derbiju protiv Crvene zvezde (85:82) i nema mnogo vremena za slavlje. Već kreću pripreme za meč sa Spartakom u okviru ABA lige. Meč se igra u subotu u Subotici (20.30 časova). I Đoan Penjaroja i Itan Tompson pozivaju na oprez.

"Sigurno neće biti laka utakmica i mislim da nas očekuje zahtjevno gostovanje protiv Spartaka. Naravno, ekipa je umorna od derbija, tako da moramo da se odmorimo koliko možemo i da se pripremimo za naredni duel. Pokušaćemo da iskoristimo sve igrače i da budemo konkurentni, a ako želimo da pobijedimo, moraćemo da odigramo čvrsto", rekao je Penjaroja.

Košarkaš crno-bijelih je imao kraće izlaganje.

"Moramo da nastavimo da radimo na sebi i da idemo dan po dan. Ne smijemo ni previše da se zalijećemo, ali ni da padamo. Treba da nastavimo da gradimo na ovome", jasan je Tompson.

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Tagovi

KK Partizan ABA liga Itan Tompson Đoan Penjaroja

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