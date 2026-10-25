Litvanac otkrio šokantne stvari o grčkoj košarci: As Žalgirisa progovorio o namještanju utakmica!

Marijus Grigonis otkriva šokantne detalje o namještanju utakmica u grčkoj košarci i ističe važnost čiste igre.

Izvor: Giorgos Arapekos/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Marijus Grigonis, košarkaš Žalgirisa i nekadašnji član Panatinaikosa, oglasio se povodom velikog skandala koji potresa grčku košarku, a u okviru kojeg je pokrenuta istraga zbog sumnji na podmićivanje i nameštanje utakmica.

Predsjednik Košarkaškog saveza Grčke Vangelis Liolios našao se u središtu istrage, dok su među osumnjičenima i sudije sa iskustvom u Evroligi.

Grigonis je priznao da je tokom karijere gledao neke veoma sumnjive utakmice.

"Definitivno je bilo nekoliko utakmica, možda i više od toga, na kojima se nije ni prikrivalo šta se radi. Ipak, kada igraš, ne možeš to da dokažeš. Nekad misliš da je samo riječ o jednom od onih dana", rekao je Litvanac, istakavši da je važno da odgovorni budu kažnjeni i da sport mora da ostane čist.

"Dobro je što se ovakve stvari na kraju razriješe jer sport uopšte ne bi trebalo da bude takav", zaključio je Grigonis.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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