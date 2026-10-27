Upoznajte Suhaila: FIBA objavila zvaničnu maskotu za Mundobasket 2027

"Suhail je biće koje pripada i nebu i zemlji, posjeduje snagu kamena i sjaj kosmosa."

Izvor: YouTube/FIBA Basketball/Screenshot

FIBA je objavila zvaničnu maskotu Svjetskog prvenstva 2027. godine koje će se održati u Kataru. U pitanju je "Suhail", zvijezda koja je zaštitnik tamošnjeg naroda, a u zvaničnom saopštenju je objašnjeno kakva je njegova prava simbolika.

"Suhail je biće koje pripada i nebu i zemlji, posjeduje snagu kamena i sjaj kosmosa. Inspirisan glavnom zvijezdom koja je hrabre ljude iz regiona Zaliva vodila na putovanja preko horizonta, Suhail – u zapadnoj kulturi poznat i kao Kanopus – vijekovima je bdio nad pomorcima, nomadima i lovcima na bisere", navodi se.

"Zvijezda Suhail, predstavljena u gradu-domaćinu Dohi, širom regiona Zaliva poznata je kao prirodni orijentir u kalendaru. Tradicionalno se povezuje sa prelaskom iz najvrelijeg dijela ljeta u period nižih temperatura i prijatnijih večeri, a očekuje se da će biti vidljiva na noćnom nebu tokom FIBA Svjetskog prvenstva u košarci 2027. godine u Kataru", stoji u objašnjenju i dodaje se:

"Suhail je nastao od meteorita. Njegovo tijelo čine kristalni dijelovi - fragmenti zvijezde spojeni sa metalom iz meteorita - pri čemu svaka površina hvata svjetlost i zrači energijom crpenom od Sunca. Suhail je biće koje pripada i nebu i zemlji, posjeduje snagu kamena i sjaj kosmosa."

Mundobasket 2027 održaće se od 27. avgusta do 12. septembra u Dohi, a učešće će uzeti 32 zemlje koje traže svoja mjesta preko kvalifikacija.

Srbija na pragu Mundobasketa

Izabranike Dušana Alimpijevića u novembru očekuje jako važan kvalifikacioni prozor, kada će odmjeriti snage sa selekcijama Litvanije i Italije. Ako pobijedi u oba meča, to bi trebalo da bude dovoljno za plasman u Katar, ali ostaju još dvije šanse u februaru za kada su zakazane utakmice sa Islandom i Litvanijom.

Trenutna situacija je takva da je Turska već obezbijedila plasman iz ove grupe sa skorom 8-0, dok je Srbija druga sa skorom 6-2. Italija je treća sa trijumfom manje, dok je Litvanija četvrta sa polovičnim skorom. U grupi su još Bosna i Island koji imaju po tri pobjede. U prethodna dva prozora među "orlovima" je bio najbolji centar svijeta Nikola Jokić, a sada je igračima koji igraju na evropskim terenima ostao još lakši dio posla...