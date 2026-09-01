"Ko nas je nadigrao?" Igor Miličić u nevjerici slušao šta priča Igor Miličić

Dva Igora Miličića, otac i sin, nisu baš na sličan način vidjeli utakmicu Poljske i Njemačke u kvalifikacijama za Mundobasket.

Izvor: FIBA Media/Youtube/Printscreen

U dramatičnom meču kvalifikacija za Mundobasket Njemačka je nakon produžetka u gostima savladala Poljsku 96:94, a nakon meča u poljskom taboru su bili podijeljeni utisci. Reprezentativac Igor Miličić je rekao jedno, a selektor Igor Miličić drugo.

Da, dobro ste pročitali. Nekadašnji hrvatski košarkaš Igor Miličić koji je od 2007. godine u Poljskoj bez prekida, a prije toga je još 1999. godine stigao u Kjelce je selektor Poljske, dok je njegov sin Igor Miličić junior iako rođen u Puli od malih nogu reprezentativac Poljske.

"Zaista teška utakmica, zaista, zaista dobar protivnik. Sve čestitke timu Njemačke oni su nas nadigrali danas, ali sam jako ponosan na to kako smo igrali danas i nadam se da ćemo biti bolji sljedeći put kada se budemo sastali", rekao je Igor Miličić junior, inače košarkaš Filadelfije.

Odmah potom riječ je imao njegov otac, koji se nije složio sa riječima svog igrača i sina. Istakao je da je njegov tim zaslužio da pobijedi.

"Ne slažem se sa ovom izjavom da su nas nadigrali. Nisu nas nadigrali, dobili su utakmicu, ali mislim da smo zaslužili da pobijedimo ovu utakmicu više od njih. Ipak nekada se takve stvari dešavaju u sportu. Sa svime što se dešava i time što smo igrali sa svjetskim i evropskim šampionom, da smo se borili sa 33 faula i pet igrača koji zbog faulova i povreda nisu mogli da završe meč zaista smo se borili kao lavovi. Skidam kapu mojim igračima, trebalo je da budu nagrađeni, ali kao što sam rekao sport nekada nije fer", rekao je Igor Miličić senior.

Na ovoj utakmici Mateuš Ponitka je ponovo briljirao i imao je 20 poena i 8 skokova uz 5 asistencija, dok je Igor Miličić dao 18 poena uz 8 skokova, a Džordan Lojd je dodao 16 poena. Kod Nijemaca Denis Šreder je imao 18, Joanes Timan 14 poena uz 12 skokova, Maodo Lo 13, Isak Bonga 10 poena...

Ko su Miličići?

Igor Miličić senior ima 50 godina, iz Slavonskog broda je i počeo je da igra košarku u Splitu, a nakon toga je otišao u Poljsku gdje je bio od 1999. do 2003. Nakon što je pao na doping testu odigrao je sezonu na Kosovu koje još nije bilo pod FIBA, a onda je igrao u Turskoj, Rusiji i Grčkoj prije povratka u Poljsku. Kao trener vodio je nekoliko poljskih timova i od 2021. je selektor Poljske, a bio je i trener Bešiktaša, Napolija i Arisa.

Njegov sin Igor Miličić junior je prvo bio u Sopotu, zatim u Ulmu, pa na tri koledža u Americi. Potpisao je ugovor sa Filadelfijom nakon što je ostao bez mjesta na draftu, ali je igrao samo za tim u razvojnoj ligi.

Pogledajte 04:31 Igor Miličić izjava Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

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