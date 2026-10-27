"Čovječe, istina je to što pričaju o njemu": Pljuvao Dončića, a sad je došao red da upozna Jokića

Mladi košarkaš Golden Stejt Voriorsa impresioniran je Nikolom Jokićem.

Izvor: aly ✶/Tatiana(X/Printscreen

Novajlija Golden Stejt Voriorsa Jaksel Lendeborg pokazao je da se neće nikome sklanjati u NBA ligi, pošto je nedavno ušao u žestok sukob sa Lukom Dončićem, da bi sada iskusio i kako to izgleda odmjeriti snage sa najboljim centrom planete Nikolom Jokićem.

Američki bek je biran kao 11. pik na draftu od strane Voriorsa i pred njim je velika karijera, a uprkos tome što Nikola nije bio na svom prepoznatljivom nivou u ovom meču, Jaksel je oduševljen njegovim likom i djelom. Iako se mnogima nije dopao njegov temperament odmah na početku, pokazao je veliko poštovanje prema Srbinu.

"O, bilo je nevjerovatno. Pokušavao sam da shvatim šta on vidi, jer je jedan od najpametnijih igrača u NBA ligi. Dakle, pokušavao sam da sagledam igru njegovim očima i da dokučim koje tehnike koristi. Sjećam se da je 'uhvatio' Brendona onim potezom kada igrač provuče loptu kroz ruke protivnika dok ovaj pokušava da je ukrade - jednostavno je podigao ruke nagore, a tako nešto nikada ranije nisam vidio", rekao je igrač Voriorsa i oduševljeno nastavio:

Yaxel Lendeborg on playing with Nikola Jokic:“Oh, it was crazy. I’m trying to like, pick up what he sees because he’s one of the smartest players in the NBA. So I mean, just seeing what he’s seeing and trying to figure out like, what his techniques were. I know he got Brandon on like, the swipe-through. He like, swiped his arm up, and I’ve never seen that before. So that’s something that we were talking about like man, he’s really that smart, just to be able to pick that up so quickly. So I mean, just trying to figure that out, but it was crazy.” — aly ✶ (@jinthirty)October 27, 2026

"Baš smo pričali o tome: 'Čovječe, pa on je stvarno toliko pametan, čim je uspio tako brzo da provali tu fintu.' Uglavnom, pokušavao sam da shvatim te stvari, ali bilo je zaista nevjerovatno", rekao je mladi Amerikanac.

Sukob sa Dončićem

Luka Dončić i novajlija Voriorsa ušli su raspravu tokom duela Lejkersa i Voriorsa prošle nedjelje, nakon što je Lendeborgu dosuđen faul pri šutu. Sukob se nastavio čak i kada je Lendeborg otišao na klupu, pošto mu je Dončić konstantno dobacivao.

Lendeborg je na kraju dobio tehničku grešku, dok je Dončić uspio da je izbjegne, iako je nastavio sa dobacivanjima. Bilo je jasno ko će biti povlašćen u ovom slučaju, međutim, mladi Amerikanac nije ustuknuo.

"Čovječe, stalno je pričao sa sudijama, bila je ovo zanimljiva prva utakmica za mene. Imao sam mnogo poštovanja prema njemu, gledao sam kako 'ubija' ljude stalno. Sada sam bio na terenu, vidio koliko se žali, koliko kuka sudijama, izgubio sam svo poštovanje", rekao je Lendeborg na konferenciji za medije i nastavio:

Izvor: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

"Ne radi se o tome da li je suđen faul ili ne, već o tome koliko se žali. Onda dobije faul i počne da mi priča kao da je uradio nešto veliko. To rade slabići. Malo me to iznerviralo, priznajem.

Rekao sam mu da nema pojma, da samo priča i da ne može da poentira preko mene. Dodao sam i neke psovke, zato sam dobio tehničku i sve to. Smijao mi se sve vrijeme zbog jednog faula, dao je onaj koš sa pola terena. Ovo je timski sport, dao nam je 28 poena, ja sam lično shvatio naš duel. Trudio sam se da ga ne fauliram. Razmišljao sam u jednom momentu da stavim ruke iza leđa i da ga tako čuvam, mada mislim da bi mi i tada svirali faul", poručio je Lendeborg.

Očigledno da Dončić nije ostavio tako lijep utisak na njega kao Jokić, a sam Lendeborg je u dosadašnjih nekoliko mečeva pokazao da Stiv Ker i te kako može da računa na njega.