"Jokić da nam se svima izvini": Zbog izjave Somborca digla se kuka i motika u Denveru

Srpski košarkaš Nikola Jokić nalazi se na udaru javnosti u Koloradu.

Izvor: Justin Edmonds / Getty images / Profimedia

Američki novinar Skoti Gejndž napao je najboljeg centra planete Nikolu Jokića zbog izjave nakon poraza od Golden Stejt Voriorsa. Denver Nagetsi su ubjedljivo poraženi na premijeri u NBA ligi pred domaćim navijačima koji su ih na kraju izviždali zbog loše partije. Srpskom asu je to jako teško palo, pa je vruće glave izgovorio: "Ako mene pitate, ne moraju više ni da dolaze."

Jasno je na šta je Nikola mislio - prva utakmica pred svojim navijačima, težak poraz, a onda i zvižduci. Nije bilo lako nikome u taboru Nagetsa i realnost je da je prerano za ovakve scene. Međutim, novinar "Kanala 9" iz Kolorada se ne slaže, već traži da se trostruki MVP NBA lige izvini navijačima.

"Nikola Jokić duguje Denver Nagetsima izvinjenje. Tako je, najbolji igrač Denvera u istoriji duguje navijačima izvinjenje. Poslije jako loše utakmice Denvera na otvaranju sezone kod kuće, navijači su ih izviždali", rekao je američki novinar uz video na kojem je uslijedila Nikolina izjava i dodao:

"Hajde, Nikola, sigurno si žešći od toga."

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Uslijedio je nastavak Nikoline izjave: "Ako mene pitaju, ne moraju više da dolaze."

"Molim? On će da odlučuje ko jeste, a ko nije dobrodošao u Areni? Uaaa", iskarikirao je novinar i nastavio:

"Nikola Jokić nije mekan. To je slabo. Navijači u Koloradu su ponosni, pametni, znaju kada njihov tim ne daje sve od sebe. To je ono što ovo mjesto čini gradom košarke, i imaju svako pravo zvižde", rekao je novinar dok je u pozadini išao snimak kako Jokić udara sa leđa Markifa Morisa.

Uslijedio je dio priloga u kojem poznati sportisti Kolorada prihvataju zvižduke navijača na pravi način, da bi Gejndž na kraju zaključio:

"Izgleda da postoje dvije vrste ljudi na ovom svijetu. Nikola Jokić duguje navijačima izvinjenje, a navijači ga Nikoli ne duguju."

Nikola Jokic owes Denver Nuggets fans an apology. https://t.co/QAepb5w2UK — Scotty Gange (@Scotty_G6)October 28, 2026

Šta je tačno rekao Nikola Jokić?

Srpski as je bio frustriran zbog poraza od Golden Stejt Voriorsa, a navijači su ga dodatno razbjesnili. Istakao je da je igrao pred hiljadama ljudi, ali da ovo još nije doživio...

"Rekao sam ono što sam imao da kažem i ostajem pri tome. Igrao sam u mnogo goroj atmosferi. Igrao sam pred 10, 50, 100 ljudi, pred 150.000 ljudi, kako god. Nisam igrao pred 50.000 ljudi. Pred 10.000 ili 15.000 jesam. I opet nisam navikao na to da navijači zvižde sopstvenom timu", naglasio je Nikola Jokić koji je upitan da uporedi situaciju.

"Ne, nisam to nikada čuo ni kod mene. Vjerovatno se i to dešava, ali mislim da to nisu pravi navijači."