Kristijan Koloko postao je miljenik navijača Crvene zvezde nakon pobjede nad Bajernom, gdje je postigao 12 poena i imao odličan učinak.

Izvor: arena 1 premium

Kristijan Koloko je tek stigao u Crvenu zvezdu, a već je postao miljenik navijača. Odigrao je još jedan sjajan meč, u pobjedi Crvene zvezde nad Bajernom 103:73 je postigao 12 poena, uz dva skoka i jednu asistenciju i dvije ukradene lopte, pa je poslije meča analizirao svoju igru, ali i igru tima.

"Osjećam se dobro, uvijek se osjećam dobro kad dođem u neki tim i počnem da pobjeđujem. Pobijeđivali su i prije mene, ali sad smo odigrali dvije utakmice na domaćem terenu, sjajni su navijači, sjajna je energija. U globalu smo odigrali dobru utakmicu", rekao je za Arenu sport.

Vidi opis Kristijan Koloko: "Nisam bio dobar u drugom poluvremenu, to malo što sam igrao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Koloko je iz igre šutirao sa 83 posto uspjeha, a čak je pogodio i jednu trojku. Na kraju imao je indeks korisnosti 19, što dovoljno govori o uticaju koji je imao na igru Crvene zvezde. Ipak, na terenu nije proveo mnogo vremena, igrao je svega 14 minuta.

"Uvijek mislim da mogu bolje u drugom poluvremenu nisam bio tako dobar, to malo što sam igrao. Gledaću snimak utakmice, pričaću sa trenerima i vidjeću šta mogu da popravim. Imamo dobar tim, ovo je dobra grupa momaka, koja može da igra mnogo bolje nego sad."

"Neophodna nam je ista energija"

Zvezda je imala jasan cilj - duplo kolo na domaćem terenu, bile su neophodne obje pobjede. To je i uradila - pao je Makabi, a onda i Bajern!

"Sigurno da mnogo znači, igrali smo dvije utakmice kod kuće, željeli smo dvije pobjede da bismo izgradili samopouzdanje. Sad ćemo igrati u gostima, neophodna nam je ista energija, isti fokus, pokušaćemo da igramo još bolju odbranu nego ovdje i da ostanemo zajedno, da igramo kao ekipa.

Vidi opis Kristijan Koloko: "Nisam bio dobar u drugom poluvremenu, to malo što sam igrao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Na kraju, Koloko se osvrnuo i na navijače koji su bili od velike pomoći igračima Crvene zvezde. "Naravno da će nam navijači nedostajati, igrati pred ovakvim navijačima... Nema sumnje da će nam nedostajati, ali mi smo profesionalci i znamo šta moramo da radimo na terenu", rekao je Koloko.

"Mislim da su me momci prihvatili"

Vidi opis Kristijan Koloko: "Nisam bio dobar u drugom poluvremenu, to malo što sam igrao" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Tačno/ MILOŠ MILIVOJEVIĆ/ nr Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Chris Graythen / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Koloko je drugi meč u dresu Crvene zvezde odigrao kao da je od starta sezone dio tima. To se osjetilo na terenu ali je osjetio i novajlija na Malom Kalemegdanu.

"Osjećam se sjajno, uvijek je odlično pobijediti kod kuće. Energija je sjajna, ovo je bila dobra utakmica. U drugom poluvremenu su imali malu seriju, ali igrali smo istim intenzitetom. Mislim da su me momci prihvatili. Mislim da je to dobra grupa ljudi i srećan sam što sam tu", zaključio je Koloko.

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(MONDO)