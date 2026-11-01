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Vuk Danilović dominira među seniorima: Sa 18 godina dao 31 poen, pogodio šest trojki

Vuk Danilović dominira među seniorima: Sa 18 godina dao 31 poen, pogodio šest trojki

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Vuk Danilović je eksplodirao u Košarkaškoj ligi Srbije. U meču sa Tamišom dao je 31 poen, a posebno je bio precizan za tri pošto je postigao šest trojki.

Vuk danilovic dao 31 poen seniorima Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Vuk Danilović dominira! Sin nekadašnjeg proslavljenog reprezentativca naše države Predraga Danilovića je na pozajmici iz Mege u OKK Beogradu, a sada je u Košarkaškoj ligi Srbije dao 31 poen Tamišu uz šest postignutih trojki.

Na kraju je Tamiš pobijedio u Pančevu 113:109 uz sjajnu partiju Migela Vargasa Brita sa 32 poena i 7 skokova, ali Megini klinci u OKK Beogradu su blistali. Danilović je osim 31 poena imao 2 skoka, dok je Đorđe Gnjato imao 20 poena uz 4 skoka, a Nikola Karalić 25 poena i takođe 4 skoka.

Vuk je spreman! 

Vuk Danilović je sada eksplodirao. Do sada je imao solidnu minutažu i ulogu, ali ne ovakvu. Dinamiku je dao 9 poena, Radničkom iz Kragujevca 3, a onda Nišu 12 i Slobodi 10. Vuk Danilović je rođen 2. januara 2008. godine, a osim oca Predraga sportistkinje su i njegove sestre Olga i Sonja. Bio je dio svih mlađih kategorija Srbije, a nakon potpisivanja profesionalnog ugovora sa Megom razvija se u OKK Beogradu.

(MONDO)

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Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

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Vuk Danilović

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