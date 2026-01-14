logo
Sin Saše Danilovića potpisao prvi profesionalni ugovor: Počeo u Partizanu pa otišao, protiv Zvezde debitovao

Sin Saše Danilovića potpisao prvi profesionalni ugovor: Počeo u Partizanu pa otišao, protiv Zvezde debitovao

Bojan Jakovljević
Bojan Jakovljević
0

Nasljednik legendarnog Predraga Danilovića postao je profesionalni košarkaš Mege

Vuk Danilović potpisao prvi profesionalni ugovor sa Megom Izvor: MN PRESS

Mladi reprezentativac Srbije Vuk Danilović (18) potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Megom. Perspektivni sin legendarnog Predraga Saše Danilovića ove sezone igra na dvojnoj registraciji za IBC i Megu, u kojoj se godinama razvija i za čiji je prvi tim debitovao protiv Crvene zvezde u ABA ligi.

Paralelno sa treninzima i nastupima u timu Vuleta Avdalovića, Danilović junior igra i u Drugoj muškoj ligi Srbije i prosječno postiže po 13,3 poena u tom takmičenju.

Danilović je rođen 2. januara, 2008. godine, te je tek nedavno proslavio 18. rođendan. U Megi je od 2022. godine i dolaska iz Partizana, a bilježio je brojne uspjehe u omladinskim kategorijama. Prošle sezone je bio jedan od najzaslužnijih što je Mega osvojila titulu u Kadetskoj ligi Srbije i bio prva figura velikog finala sa 25 poena protiv Partizana. Takođe, bilježio je 14,3 poena na završnom turniru Juniorske Evrolige u Abu Dabiju.

U dresu reprezentacije Srbije osvojio je bronzu na Evropskom prvenstvu za kadete 2024. godine.

Sportska porodica Danilović

Kao što je navedeno, Vuk Danilović je sin Predraga Saše Danilovića i poznate novinarke Radio-televizije Srbije Svetlane Danilović. Njegova sestra Olga Danilović (24) je najbolja srpska teniserka i 64. na WTA listi, a njegova mlađa sestra Sonja trenira odbojku na univerzitetu Majami na Floridi.

