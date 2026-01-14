Sin Saše Danilovića potpisao prvi profesionalni ugovor: Počeo u Partizanu pa otišao, protiv Zvezde debitovao

Nasljednik legendarnog Predraga Danilovića postao je profesionalni košarkaš Mege
Mladi reprezentativac Srbije Vuk Danilović (18) potpisao je prvi profesionalni ugovor sa Megom. Perspektivni sin legendarnog Predraga Saše Danilovića ove sezone igra na dvojnoj registraciji za IBC i Megu, u kojoj se godinama razvija i za čiji je prvi tim debitovao protiv Crvene zvezde u ABA ligi.
Paralelno sa treninzima i nastupima u timu Vuleta Avdalovića, Danilović junior igra i u Drugoj muškoj ligi Srbije i prosječno postiže po 13,3 poena u tom takmičenju.
Danilović je rođen 2. januara, 2008. godine, te je tek nedavno proslavio 18. rođendan. U Megi je od 2022. godine i dolaska iz Partizana, a bilježio je brojne uspjehe u omladinskim kategorijama. Prošle sezone je bio jedan od najzaslužnijih što je Mega osvojila titulu u Kadetskoj ligi Srbije i bio prva figura velikog finala sa 25 poena protiv Partizana. Takođe, bilježio je 14,3 poena na završnom turniru Juniorske Evrolige u Abu Dabiju.
U dresu reprezentacije Srbije osvojio je bronzu na Evropskom prvenstvu za kadete 2024. godine.
Sportska porodica Danilović
Kao što je navedeno, Vuk Danilović je sin Predraga Saše Danilovića i poznate novinarke Radio-televizije Srbije Svetlane Danilović. Njegova sestra Olga Danilović (24) je najbolja srpska teniserka i 64. na WTA listi, a njegova mlađa sestra Sonja trenira odbojku na univerzitetu Majami na Floridi.