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Uroš Trifunović odigrao meč karijere u Turskoj: Nije mogao da promaši cijelu utakmicu

Uroš Trifunović odigrao meč karijere u Turskoj: Nije mogao da promaši cijelu utakmicu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Uroš Trifunović ubacio 32 poena za Turk Telekom u turskom prvenstvu protiv Erokspora

Uroš Trifunović odigrao meč karijere u Turskoj Izvor: ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Srpski internacionalac Uroš Trifunović (25) odigrao je spektakularan meč u pobjedi svog Turk Telekoma protiv Eropspora (89:71) u turskom prvenstvu. Bivši košarkaš Partizana ubacio je čak 32 poena, uz spektakularan šut za tri poena - 8/9! Uz to, reprezentativac Srbije uhvatio je i pet lopti i završio meč sa fenomenalnim indeksom korisnosti, 34.

I ranije ove sezone imao je Trifunović efikasne partije - protiv Denzija je ubacio 21 poen u prošlom kolu (4/6 za tri), protiv Bešiktaša Dušana Alimpijevića ubacio je 14. I upravo je 14 poena i prosjek sina legendarnog srpskog košarkaša i sada trenera, Aleksandra Trifunovića.

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Tagovi

Uroš Trifunović Turk Telekom

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