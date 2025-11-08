Vraća se Uroš Trifunović: U Makabiju odigrao samo tri minuta, neće više da trpi

Srpski košarkaš Uroš Trifunović nije dobio ni šansu u Makabiju.

Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Uroš Trifunović napustiće Makabi poslije samo tri mjeseca, a očekuje se da izraelski tim uskoro ozvaniči potpis doskorašnjeg igrača Partizana Ifea Lundberga. Srbin je minulog ljeta stigao iz Tofaša, ali se ubrzo vraća u Tursku nakon što nije uspio da izbori veću ulogu u timu Odeda Kataša.

Reprezentativac Srbije je ove sezone igrao samo u jednoj utakmici Evrolige, kada je proveo tri minuta na terenu protiv Anadolu Efesa. Iz evidentnog razloga želi da napusti tim i po svemu sudeći nastaviće takmičenje u Evrokupu gdje će sačekati nekadašnji saigrač Džejlin Smit.

Trifunović je seniorsku karijeru počeo u Humskoj, nosio je dresove Mladosti iz Zemuna i Mege, da bi prošle sezone zadužio dres Tofaša, što se ispostavilo kao sjajan potez. Nije mogao da odbije "zov Evrolige", ali se njegova epizoda u Makabiju brzo završila i spreman je za povratak u Tursku.