Vraća se Uroš Trifunović: U Makabiju odigrao samo tri minuta, neće više da trpi

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Srpski košarkaš Uroš Trifunović nije dobio ni šansu u Makabiju.

Uroš Trifunović napušta Makabi Izvor: MN PRESS

Srpski košarkaš Uroš Trifunović napustiće Makabi poslije samo tri mjeseca, a očekuje se da izraelski tim uskoro ozvaniči potpis doskorašnjeg igrača Partizana Ifea Lundberga. Srbin je minulog ljeta stigao iz Tofaša, ali se ubrzo vraća u Tursku nakon što nije uspio da izbori veću ulogu u timu Odeda Kataša.

Reprezentativac Srbije je ove sezone igrao samo u jednoj utakmici Evrolige, kada je proveo tri minuta na terenu protiv Anadolu Efesa. Iz evidentnog razloga želi da napusti tim i po svemu sudeći nastaviće takmičenje u Evrokupu gdje će sačekati nekadašnji saigrač Džejlin Smit. 

Trifunović je seniorsku karijeru počeo u Humskoj, nosio je dresove Mladosti iz Zemuna i Mege, da bi prošle sezone zadužio dres Tofaša, što se ispostavilo kao sjajan potez. Nije mogao da odbije "zov Evrolige", ali se njegova epizoda u Makabiju brzo završila i spreman je za povratak u Tursku.

