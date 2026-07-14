Uroš Trifunović bi mogao da završi na koledžu: Stigle ponude iz Amerike za bivšeg igrača Partizana

Uroš Trifunović mogao bi karijeru da nastavi u Americi, ima ponude iz Evrope, ali i sa koledža. Moraće uskoro da odluči.

Izvor: MN PRESS

Uroš Trifunović će 5. decembra da proslavi 26. rođendan i to bi mogao da učini na koledžu. Dobio je ponude iz Amerike i postoje šanse da će baš tamo da nastavi karijeru. Uskoro bi trebalo da bude poznata i njegova konačna odluka.

"Turk Telekom želi da ga zadrži, dvije strane su se nezvanično i dogovorile, ali... Dobio je ozbiljne ponude iz NCAA. Nekoliko univerziteta rado bi iskoristilo NIL pravilo i mogućnost da ga dovede. Još se vagaju sve ponude", navodi se u tekstu "Meridiansporta".

Trifunović je imao odličnu sezonu u redovima Turk Telekoma. Na 22 meča u domaćem šampionatu je u prosjeku igrao 22 minuta i davao 9,4 poena po utakmici. Baš zato i žele da ga zadrže.

Trifunović je profesionalnu karijeru počeo u Partizanu, uz pozajmice u ekipama Mladost iz Zemuna i Mege. U inostranstvo je otišao 2024. godine kada je završio u Tofašu. Zatim je tri mjeseca proveo u Makabiju iz Tel Aviva prije raskida ugovora i odlaska u Turk Telekom u novembru prošle godine. Sa crno-bijelima je osvojio ABA ligu i dva Kupa.

Za reprezentaciju Srbije debitovao je kod selektora Igora Kokoškova u februaru 2020. godine.

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