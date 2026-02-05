Uroš Trifunović u žestokoj svađi sa trenerom: Pobjesnio na klupi, saigrači ih jedva smirili

Bivši košarkaš Partizana Uroš Trifunović bio je vidno ljut tokom meča Turk Telekoma i Bešiktaša

Izvor: Instagram/baskettr_

Srpski košarkaš Uroš Trifunović (25) sukobio se sa trenerom Turk Telekoma Erdemom Džanom tokom utakmice 17. kola Evrokupa. Trifunovićeva ekipa gostovala je Bešiktašu, koji vodi Dušan Alimpijević, a domaćin je odnio pobjedu 91:81. Susret je obilježila i svađa srpskog košarkaša sa trenerom, zbog koje su reagovali i saigrači.

Tokom druge četvrtine, neposredno nakon što je tim Dušana Alimpijevića preokrenuo rezultat, Uroš Trifunović je završio na klupi. Na semaforu je stajao rezultat 36:31 u kosti domaćina, a kamere su brzo snimile reakciju srpskog košarkaša. Bivši igrač Partizana sjedio je ljut na klupi, vikao, dok je trener pokušao da ga smiri, ali je Trifunović žustro odreagovao.

Džan, nekadašnji asistent Željka Obradovića u Fenerbahčeu, uzvratio je Trifunoviću istom mjerom i zbog toga je još jedan bivši igrač Partizana Džejlen Smit morao da reaguje, odgurivao je trenera Turk Telekoma, da ne bi došlo do većih čarki tokom meča.

U svakom slučaju, ova svađa sa trenerom nije uticala na njegov boravak na terenu, pošto je Trifunović u igri proveo 25 minuta. Za to vrijeme je postigao osam poena, četiri skoka (svi su bili u odbrani) i jednu asistenciju, ali je teren morao da napusti zbog pet ličnih grešaka. Iz igre je šutirao 67 odsto, odnosno 2/3, dok je sa penala imao samo jednu grešku i pogodio je četiri puta iz pet pokušaja. Podjsetimo, on je došao u Turk Telekom u toku sezone, koju je započeo u Makabiju.

Najefikasniji u poraženom timu bio je Džejlen Smit sa 19 poena, ali briljirao je Devon Dotson kod ekipe Dušana Alimpijevića sa 22 poena i četiri asistencije. Ante Žižić je dodao 12 poena i 11 skokova. Trenutno, Turk Telekom drži četvrto mjesto u grupi B Evrokupa sa skorom 11-6, dok je Bešiktaš na drugom mjestu sa 12-5.