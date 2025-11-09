logo
Trifunović otišao iz Makabija i već pronašao novi klub: Vraća se na mjesto stare slave

Trifunović otišao iz Makabija i već pronašao novi klub: Vraća se na mjesto stare slave

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Uroš Trifunović više nije igrač Makabija, u narednom periodu nosiće dres Turk Telekoma.

Uroš Trifunović prešao u Turk Telekom Izvor: Marko Metlas / imago sportfotodienst / Profimedia

Kao što je i najavljeno, Uroš Trifunović napustio je Makabi i vratio se u Tursku, gdje je postao član Turk Telekoma. "Ponos Izraela" nije davao dovoljno prostora bivšem igraču Partizana, pa je rođeni Beograđanin riješio da karijeru nastavi u Turskoj, gdje je odigrao sjajnu proteklu sezonu.

Trifunović je nosio dres Tofaša u sezoni 2024/25, gdje je u Evrokupu bilježio 10,5 poena, dva skoka i 2,7 podijeljenih lopti na 13 odigranih mečeva uz prosečno vreme na terenu od 22,3 minuta. U domaćem šampionatu je pokazao nešto bolju igru, pa je na 32 utakmice ubacivao 11,3 poena, 2,2 skoka i dijelio 1,4 asistenciju. Poslije takve sezone dobio je priliku u timu Odeda Kataša, ali se očigledno nije dovoljno nametnuo pa je zaigrao svega u jednom evroligaškom meču i za tri minuta postigao jedan koš za dva poena.

Zbog toga je promjena bila neizbežna, ali dobra strana transfera u sred sezone je ta što Trifunović već poznaje takmičenje u kojem će igrati u narednom periodu, pa se može reći da se vraća na put stare slave. Turk Telekom pohvalio se na društvenim mrežama da će reprezentativac Srbije biti novi igrač turskog kluba. Takođe, tim koji vodi Erdem Džan je trenutno druga na tabeli Evrokupa, a ispred njih nalazi se samo Bašiktaš Dušana Alimpijevića, sa pobjedom više (5-2).

