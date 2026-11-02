Luka Dončić odigrao za istoriju, ali dobio kritike: "Zašto si loš defanzivac?"

Luka Dončić je odigrao jednu od najefikasnijih utakmica u dosadašnjoj NBA karijeri, ali je na konferenciji za medije najprije morao da govori o lošim stranama svoje igre.

Izvor: Screenshot/YouTube/@LakersNation

Reprezentativac Slovenije Luka Dončić nastavio je sa sjajnim partijama u NBA ligi, ali meč protiv Toronta koji vodi Darko Rajaković zaista je poseban. U pobjedi Lejkersa bivši košarkaš Real Madrida postigao je 45 poena, imao je i 15 skokova i šest asistencija, ali sve to nije bilo dovoljno da se na konferenciji za medije govori samo o njegovom uspjehu. Poslije meča u kojem je pogodio čak osam trojki i ukrao pet lopti, dobio je pitanje zašto je loš defanzivac.

„Zašto? Ne znam“, odgovorio je. „Očigledno je da nisam najbolji defanzivac u NBA ligi, ali mislim da sam ove godine napravio veliki iskorak. Ljudi će, naravno, pričati šta god žele o meni... Ali ja znam, a zna i moj tim, da sam ove godine bolji. Mislim da to pomaže cijeloj ekipi“, odgovorio je Luka Dončić.

Zbog činjenice da igra u MVP ritmu, dobio je i pitanje šta bi radije poželio – MVP nagradu ili NBA prsten, s obzirom na to da ni jedno ni drugo u osam godina dugoj NBA karijeri nije uspio.

„Oba“, rekao je uz osmijeh. „Vi glasate za to.“

"Samo treba da nastavim u tom ritmu"

Luka Dončić je često na meti kritika, iako u aktuelnoj sezoni prosječno bilježi nevjerovatnih 37,7 poena i ima 8,2 skoka, 7,3 asistencije i 1,8 ukradenih lopti. Zbog toga je Slovenac poslije jednog od najboljih mečeva u karijeri pred medijima bio kritički nastrojen prema svojim kritičarima.

„Znate, ljudi će pričati loše o meni šta god da uradim. Zato pokušavam da se fokusiram na sebe, svoj tim i na to kako mogu više da doprinesem ekipi. Kao što sam već rekao, mislim da sam napravio ogroman iskorak na obje strane terena. Samo treba da nastavim u tom ritmu.“

Dončić je jasno stavio do znanja kako pomaže timu:

„Čak i prošle sezone, kao i u periodu prije nje, mislim da možda nisam iznudio ni pet faulova u napadu za sedam, odnosno šest godina“, rekao je Dončić.

„To podigne cijelu ekipu... Naravno, to će se vidjeti u statistici, ali ne previše... Samo sam želio da napredujem u tom segmentu, a tri iznuđena faula u napadu na jednoj utakmici nisu loš učinak.“

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Trener Lejkersa je poslije nove sjajne utakmice Luke Dončića još jednom pohvalio Slovenca. MVP Evrolige je Juti ubacio 52 poena, potom Portlandu 41, a Golden Stejtu 37.

„Njegova igra u odbrani 'jedan na jedan' tokom dosadašnjeg dijela sezone je bila veoma dobra, posebno kada je riječ o zaustavljanju protivničkih igrača. Odlično komunicira u odbrani. I to se ne odnosi samo na ukradene lopte, iznuđene faulove u napadu i skokove.“

Dončić je meč završio dabl-dabl učinkom tako što je imao 15 skokova i svi su bili u odbrani. „Petnaest defanzivnih skokova, jednostavno fenomenalno.“

Nije čudo da je Dončić ponovo vodeći strijelac NBA lige. „Djeluje kao supernova, ali istovremeno i kao nešto sasvim normalno. Živimo na svemirskom brodu koji se sve vrijeme kreće brzinom svjetlosti dok je on na terenu. Kada ga krene, protivnici mogu samo da biraju otrov, jer može da pogodi iz bilo koje pozicije. A kada počnu da ga udvajaju, svi ostali u ekipi imaju koristi od toga. On je izvanredan pokretač napada“, zaključio je trener Lejkersa.

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(MONDO)