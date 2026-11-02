Partizan je pobijedio Kluž u šestom kolu ABA lige, a trener crno-bijelih Đoan Penjaroje iznio je utiske poslije maksimalnog skora svog tima u regionalnom takmičenju.

Izvor: Screenshot/YouTube/@bcpartizantv

Partizan je pobijedio Kluž u šestom kolu Evrolige, a trener crno-bijelih Đoan Penjaroja je istakao dva razloga zbog kojih je zadovoljan. Naravno, pobjeda je važna za crno-bjele, ali povratak kapitena Vanje Marinkovića je poseban razlog za slavlje.

"Posebno sam srećan zbog dvije stvari. Prva je pobjeda. Nije uobičajeno igrati u ponedjeljak, u novoj hali, ali je ovo bilo dobro iskustvo. Igrali smo protiv veoma dobrog tima, posebno kada je riječ o napadu", rekao je Penjaroja na konferenciji za medije.

Vidi opis Đoan Penjaroja: "Veoma srećan zbog našeg kapitena Vanje Marinkovića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Španac je potom naglasio: "Druga i vjerovatno najvažnija stvar jeste to što sam veoma, veoma srećan zbog našeg kapitena Vanje, koji se vratio košarci poslije ozbiljne povrede. To je dobra vijest za sve nas, za cijelu porodicu Partizana", zaključio je trener Partizana.

Kako je igrao Partizan?

Partizan je ubjedljivo pobijedio Kluž, ali tek u finišu meča. Crno-bijeli su napravili ogromnu razliku u prvih 10 minuta igre, što im je omogućilo da ostatak meča provedu u lagodnom ritmu, a u nekim momentima i suviše lagodnom. Kluž je uspio da se približi i na svega četiri poena zaostatka, a što svakako nije bilo dobro za crno-bijele, ali je Mario Nakić bio dobar kad je bilo važno, a onda je i Itan Tompson počeo da pogađa, što je tim Đoana Penjaroje spasilo senzacije.

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