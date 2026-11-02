Dubai se mučio sa Zadrom: Kabengele i Šengelija nisu dali da se Partizan odlijepi na tabeli

Dubai je uz Partizan jedina ekipa sa svih pet pobjeda u Grupi B ABA lige.

Izvor: Dubai Basketball

Košarkaši Dubaija pobijedili su večeras na svom terenu Zadar 89:75 (16:21, 19:17, 23:20, 31:17), u utakmici šestog kola Grupe B u ABA ligi.

Dubai su predvodili Mfiondu Kabengele sa 21 poenom i 11 skokova i Tornike Šengelija sa 20 poena i sedam skokova.

Džanan Musa pobjedi je doprinio sa 14 poena i pet skokova, a srpski košarkaš Nemanja Dangubić sa devet poena.

U ekipi Zadra najefikasniji je bio Niko Šare sa 16 poena uz četiri asistencije, Ros Vilijams dodao je 11 poena, a Ivan Vraneš 10 poena i četiri skoka.

Dubai je uz Partizan jedina ekipa sa svih pet pobjeda u Grupi B. Zadar ima dvije pobjede i tri poraza.

U sljedećem kolu Dubai će igrati u Beogradu protiv Mege, a Zadar će u Subotici igrati protiv Spartaka.