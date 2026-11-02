logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dubai se mučio sa Zadrom: Kabengele i Šengelija nisu dali da se Partizan odlijepi na tabeli

Dubai se mučio sa Zadrom: Kabengele i Šengelija nisu dali da se Partizan odlijepi na tabeli

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
0

Dubai je uz Partizan jedina ekipa sa svih pet pobjeda u Grupi B ABA lige.

Dubai pobijedio Zadar u ABA ligi Izvor: Dubai Basketball

Košarkaši Dubaija pobijedili su večeras na svom terenu Zadar 89:75 (16:21, 19:17, 23:20, 31:17), u utakmici šestog kola Grupe B u ABA ligi.

Dubai su predvodili Mfiondu Kabengele sa 21 poenom i 11 skokova i Tornike Šengelija sa 20 poena i sedam skokova.

Džanan Musa pobjedi je doprinio sa 14 poena i pet skokova, a srpski košarkaš Nemanja Dangubić sa devet poena.

U ekipi Zadra najefikasniji je bio Niko Šare sa 16 poena uz četiri asistencije, Ros Vilijams dodao je 11 poena, a Ivan Vraneš 10 poena i četiri skoka.

Dubai je uz Partizan jedina ekipa sa svih pet pobjeda u Grupi B. Zadar ima dvije pobjede i tri poraza.

U sljedećem kolu Dubai će igrati u Beogradu protiv Mege, a Zadar će u Subotici igrati protiv Spartaka.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ABA liga KK Dubai KK Zadar

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC