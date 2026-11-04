Dubai će po prvi put ugostiti FIBA Svjetsku turneju u basketu 3x3, gde će se 14 timova boriti za titulu 6. i 7. novembra.
Dubai će biti domaćin FIBA Svjetske turneje u basketu 3x3 po prvi put. Susreti su na programu 6. i 7. novembra, a 14 timova će se boriti za titulu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kad je Srbija u pitanju, mi ćemo pratiti naše najbolje momke, pošto će čak dva tima braniti boje domovine – tim Uba i Limana.
U petak (6. novembra) na programu je žreb i utakmice kvalifikacija za Svjetsku turneju, a dan kasnije gledaćemo nokaut fazu i borbu u finalu. U Dubaiju će se u nedjelji pred nama naći 14 timova, od kojih će njih 11 obezbijediti direktan plasman u glavni žreb, a tri ekipe će se boriti kroz kvalifikacije – Raudondvaris, Tajpej i Doha. Samo jedan od ova tri tima imaće priliku da se nađe u grupi D.
Srpski basketaši idu u Dubai po novu titulu
Prvoplasirani je, naravno, Ub, a odmah iza se nalaze Amsterdam, Liman, Basket Bon i Skajlajners. Tako stoje stvari kad je u pitanju svjetska rang-lista, ali u Dubaiju nema branioca titule, s obzirom na to da su Emirati pred prvencem kad je u pitanju organizacija Svjetske turneje u basketu 3x3.
Sjajni Ub će voditi Strahinja Stojačić, ali će biti zanimljivo pratiti i Vortija de Jonga koji će voditi Amsterdam, a koji je tradicionalno noćna mora za sve timove, pa i naše predstavnike. U igri je i Liman, koji zauzima treće mjesto, a njega će voditi bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde Andreja Milutinović. Njemački Skajlajners će predvoditi Stefan Kojić, pa je ovo još jedna potvrda o dominaciji srpskih basketaša na ovoj sceni.
Grupe
- Grupa A: Ub (Srbija), Cibona (Hrvatska), Toronto (Kanada)
- Grupa B: Amsterdam (Holandija), Fuengirola (Španija), Lozana (Švajcarska)
- Grupa C: Liman (Srbija), Dećing (Kina), Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati)
- Grupa D: Baskets Bon (Njemačka), Skajlajners (Njemačka), pobjednik kvalifikacija
Liman je favorit
Liman s pravom nosi titulu favorita, u aktuelnoj sezoni je osvojio dvije titule Svjetske turneje i igrao je četiri finala, od devet turnira. Činjenica da je igrao u gotovo polovini finala na turnirima na kojima je učestvovao potvrđuje kontinuitet dobrih rezultata, ali i sposobnost ekipe da osvaja trofeje. Liman se na taj način čvrsto pozicionirao među vodećim ekipama ove sezone.
Bonus video:
(MONDO)