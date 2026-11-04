Srpski basketaši idu u Dubai po novu titulu

Dubai će po prvi put ugostiti FIBA Svjetsku turneju u basketu 3x3, gde će se 14 timova boriti za titulu 6. i 7. novembra.

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Dubai će biti domaćin FIBA Svjetske turneje u basketu 3x3 po prvi put. Susreti su na programu 6. i 7. novembra, a 14 timova će se boriti za titulu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Kad je Srbija u pitanju, mi ćemo pratiti naše najbolje momke, pošto će čak dva tima braniti boje domovine – tim Uba i Limana.

U petak (6. novembra) na programu je žreb i utakmice kvalifikacija za Svjetsku turneju, a dan kasnije gledaćemo nokaut fazu i borbu u finalu. U Dubaiju će se u nedjelji pred nama naći 14 timova, od kojih će njih 11 obezbijediti direktan plasman u glavni žreb, a tri ekipe će se boriti kroz kvalifikacije – Raudondvaris, Tajpej i Doha. Samo jedan od ova tri tima imaće priliku da se nađe u grupi D.

Prvoplasirani je, naravno, Ub, a odmah iza se nalaze Amsterdam, Liman, Basket Bon i Skajlajners. Tako stoje stvari kad je u pitanju svjetska rang-lista, ali u Dubaiju nema branioca titule, s obzirom na to da su Emirati pred prvencem kad je u pitanju organizacija Svjetske turneje u basketu 3x3.

Sjajni Ub će voditi Strahinja Stojačić, ali će biti zanimljivo pratiti i Vortija de Jonga koji će voditi Amsterdam, a koji je tradicionalno noćna mora za sve timove, pa i naše predstavnike. U igri je i Liman, koji zauzima treće mjesto, a njega će voditi bivši košarkaš Partizana i Crvene zvezde Andreja Milutinović. Njemački Skajlajners će predvoditi Stefan Kojić, pa je ovo još jedna potvrda o dominaciji srpskih basketaša na ovoj sceni.

Grupe

Grupa A: Ub (Srbija) , Cibona (Hrvatska), Toronto (Kanada)

, Cibona (Hrvatska), Toronto (Kanada) Grupa B: Amsterdam (Holandija), Fuengirola (Španija), Lozana (Švajcarska)

Grupa C: Liman (Srbija) , Dećing (Kina), Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati)

, Dećing (Kina), Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati) Grupa D: Baskets Bon (Njemačka), Skajlajners (Njemačka), pobjednik kvalifikacija

Liman je favorit

Liman s pravom nosi titulu favorita, u aktuelnoj sezoni je osvojio dvije titule Svjetske turneje i igrao je četiri finala, od devet turnira. Činjenica da je igrao u gotovo polovini finala na turnirima na kojima je učestvovao potvrđuje kontinuitet dobrih rezultata, ali i sposobnost ekipe da osvaja trofeje. Liman se na taj način čvrsto pozicionirao među vodećim ekipama ove sezone.

Bonus video:

Pogledajte 01:05:33 Priča za medalju: Milenko Tepić Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)