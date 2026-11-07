Džedi Osman operisan u Istanbulu, evo koliko će odsustvovati košarkaš PAOK-a

Džedi Osman uspješno operisan u Istanbulu, očekuje se da će odsustvovati oko tri mjeseca, što je olakšanje za PAOK.

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Džedi Osman je uspješno operisan u Istanbulu, a prve procjene ukazuju na to da ga očekuju približno tri mjeseca pauze. Vijest je stigla kao olakšanje za PAOK, pošto su se nakon povrede turskog košarkaša pojavile i znatno pesimističnije prognoze, prema kojima je njegov oporavak mogao da traje čak osam mjeseci.

Osman je imao problem sa desnim koljenom, zbog čega je bilo neophodno da bude podvrgnut hirurškom zahvatu. U Istanbulu mu je urađena rekonstrukcija meniskusa, a operaciju je obavio doktor reprezentacije Turske Bariš Kodžaoglu, uz prisustvo ljekara PAOK-a Mihaela Samarasa. Solunski klub potvrdio je da je zahvat uspješno završen.

Iako tri mjeseca bez jednog od najvažnijih igrača predstavljaju ozbiljan udarac, u PAOK-u mogu da odahnu jer je izbjegnut scenario koji bi Osmanu vjerovatno onemogućio da se vrati na teren do kraja sezone. Nakon početnog perioda oporavka, turskog košarkaša očekuje postepeni povratak treninzima i takmičarskom ritmu.

PAOK mora hitno da reaguje

Odsustvo Osmana predstavlja veliki problem za ambicije PAOK-a, posebno ako se uzme u obzir njegov dosadašnji učinak. Turski reprezentativac bio je ubjedljivo najistaknutiji pojedinac ekipe, a u šest utakmica Evrokupa prosječno je bilježio 22,2 poena, 4,3 skoka, 1,8 asistencija i 1,3 ukradene lopte, uz indeks korisnosti 24,7. Ujedno je prvi igrač takmičenja po prosječnom broju poena i indeksu korisnosti.

Zbog toga se očekuje da klub reaguje na tržištu i pokuša da pronađe adekvatnu zamjenu. Među imenima koja su se pominjala nalaze se Tajler Dorsi, za koga je Olimpijakos navodno tražio obeštećenje od pet miliona evra, kao i Kevin Porter Džunior, koji je već kratko nastupao za PAOK tokom 2024. Jedna od mogućnosti je i povratak Lelanda Vokera sa pozajmice u Klužu.

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