Strahinja Stojačić i srpski tim ponovo pokazali da su najbolji!

Ekipa Uba osvojila je turnir u Dubaiju, a Strahinja Stojačić ponovo proglašen MVP-jem. Saznajte kako su došli do četvrtog trofeja na svetskoj turneji.

Izvor: Sun Fanyue / Xinhua News / Profimedia

Ekipa Uba nastavila je da potvrđuje da joj trenutno nema ravne na FIBA 3x3 svjetskoj turneji. Srpski sastav osvojio je turnir u Dubaiju, pošto je u finalu poslije velike borbe savladao njemački Basket Bon rezultatom 20:19. To je Ubu četvrti trofej na takmičenjima svjetske turneje u 2026.

Još jednom je u centru pažnje bio Strahinja Stojačić, koji je predvodio ekipu do novog uspjeha i zasluženo ponio priznanje za najkorisnijeg igrača turnira. Srpski basketaš još jednom je pokazao zbog čega godinama pripada samom vrhu ovog sporta.

Stojačić je u finalu vodio tim sa šest poena, a važan doprinos su imali i Nenad Nerandžić i Nemanja Barać sa po pet, dok je Dejan Majstorović postigao četiri u finalu protiv njemačkog tima.

Drama u finalu i pobjeda Uba za novi trofej

Put do pehara nije bio jednostavan. U finalnom okršaju sa Basket Bonom srpski tim je odlično otvorio utakmicu i brzo stekao prednost od 8:2. Ipak, njemački predstavnik nije se predavao, pa je zahvaljujući Fabijanu Gis­manu i Denzelu Ejgemanu uspio da smanji zaostatak na samo poen razlike (10:9).

Ub je potom odgovorio serijom 5:0 i ponovo se odvojio, ali je Bon nastavio da prijeti. Zakucavanje Ejgemana donijelo je Nijemcima prilazak na 15:14, a neizvjesnost je potrajala sve do samog finiša.

Na nešto manje od dva minuta pre kraja rezultat je bio 19:18 za srpski tim. Nenad Nerandžić pogodio je za 20:19, a iako je Gisman uzvratio zakucavanjem, Bon nije uspio da dođe do novog poena. Ub je sačuvao minimalnu prednost i proslavio četvrti trofej na Svjetskoj turneji ove sezone.

Stojačić ponovo najbolji, još jedno MVP priznanje

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Posebnu potvrdu sjajnih partija Strahinja Stojačić dobio je osvajanjem priznanja za najkorisnijeg igrača turnira. Njemu je to drugi put ove sezone da ponese MVP nagradu na jednom od turnira svjetske turneje. Brojke najbolje pokazuju koliko je značio timu. Stojačić je zabilježio 28 atraktivnih poteza, najviše od svih učesnika, a bio je i najbolji asistent turnira sa 11 ključnih dodavanja. Postigao je 34 poena, što je drugi najbolji učinak na takmičenju, dok je sa indeksom korisnosti 55,4 takođe zauzeo drugo mjesto.

Dubai prvi put domaćin turnira svjetske turneje

Turnir u Dubaiju prvi put je uvršten u kalendar FIBA 3x3 svjetske turneje. Organizacija takmičenja dio je trogodišnjeg partnerstva, koje garantuje da će ovaj grad biti domaćin turnira sve do 2028. godine. Osim vrhunskog basketa, organizatori su pripremili i dodatne sadržaje za navijače i lokalnu zajednicu, čime je Dubai dobio novo mjesto na mapi najvažnijih destinacija svjetskog basketa.

Konačan plasman

Ub (Srbija) Basket Bon (Njemačka) Cibona Filadelfija klasik (Hrvatska) Amsterdam Rabobank (Holandija) Liman (Srbija) Skajlajners (Njemačka) Lozana (Švajcarska) Dubai (Ujedinjeni Arapski Emirati) Dećing (Kina) Fuengirola (Španija) Toronto (Kanada) Doha (Katar) Tajpej Vanbao (Tajvan) Raudondvaris Hoptrans (Litvanija)

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Pogledajte 01:12:19 Priča za medalju: Nikola Lončar Izvor: MONDO Izvor: MONDO

(MONDO)