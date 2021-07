Stanite, udarićete u brod! Haos na Olimpijskim igrama: Trka krenula ispočetka, takmičari bijesni zbog greške (VIDEO)

Početak triatlona je mogao da se završi na veoma loš način. Srećom to se nije dogodilo...

Izvor: Twitter/screenshot/laurabarr39

Muče organizatori Olimpijskih igara muke sa mnogim stvarima. Od velikih vrućina, vlažnosti vazduha, do zaraženih koronom.

Nisu to jedini problemi, ima i onih zbog kojih ispaštaju takmičari, kao što je bila današnja trka u triatlonu. Takmičari su se spremili za prvu od tri discipline - plivanje. Poslije toga slijedi biciklizam i trčanje.

Međutim, odmah se pojavio ogroman problem. Čuo se zvuk pištolja, dio takmičara je uskočio u vodu i krenuo, dok drugi nije mogao da učini isto. Razlog je bio, vjerovali ili ne, brod! Novinarski brod koji je snimao takmičare prije samog početka.

"Greška je bila u zvuku pištolja za start, došao je ranije nego što je trebalo, dok su kamermani snimali", objasnili su organizatori.

Pogledajte 00:13 Brod van kontrole, umalo da pogazi ljude

Zbog toga je trka morala da počne ispočetka, sreća u nesreći je bila to što se niko nije povrijedio, a mogao je. Pojedinci su mogli da udare pravo u brod. Sreća ih je pogledala.

Pobjedu i zlato je na kraju osvojio Norvežanin Kristijan Blumenfelt, drugi je bio Britanac Aleks Ji, a treći Novozelanđanin Hejden Vajld.

"Bio sam iznenađen zbog incidenta, mada na to gledam kao na nešto pozitivno, kao na neku vrstu kratkog treninga pred početak", rekao je Blumenfelt.

Sa njim se nije složio takmičar sa Novog Zelanda koji je bio bijesan kao i većina takmičara.

"To me je iznerviralo, jer sam pogledao lijevo i vidio da sam krenuo odlično i onda je došlo do ponavljanja, pomislio sam 'O, čovječe, tako sam dobro krenuo'. Nažalost, tako se završilo, morate da naučite da ostanete smireni i da prihvatite udarce ponekad", poručio je Vajld.

