Trener Borca m:tel imao zamjerku na ponašanje igrača protiv Crvene zvezde: Siguran sam da se to više neće ponoviti!

Mirko Mikić analizirao je dvomeč sa crveno-bijelima.

Izvor: MONDO/Nebojša Šatara

Rukometaši Borca m:tel uknjižili su dva poraza u duelima sa Crvenom zvezdom u Sportskom centru "Šumice" u Beogradu.

Prvi meč, igran u uutorak, završen je minimalnom pobjedom beogradskih crveno-bijelih (24:23), dok je u revanšu bilo plus tri (32:29) za tim kojim komanduje nekadašnji trener Banjalučana Ratko Đurković.

"Ne mogu da se otmem utisku da smo prvi meč mogli dobiti. Nije to ni bitno u pripremnom periodu, mnogo mi je važnije što smo odlično trčali i u odnosu na minula tri testa popravili igru u odbrani. Dijelom je to zbog povratka Vlade Draganića i Nikole Malivojevića, ali i sjajne partije Slađana Subotića na golu. Veliku većinu pogodaka postigli smo iz polukontri, ali smo isto tako napravili previše dječjih grešaka. Jesmo mladi, ali moramo da razmišljamo zrelije. Trudićemo se da to popravimo do TV turnira u Doboju, a naročito do početka nove sezone", rekao je trener crveno-plavih Mirko Mikić za Glas Srpske.

Ističe da će imati o čemu da priča sa ekipom na prvom treningu nakon dvomeča sa Beograđanima, a po pitanju "ponašanja u drugoj utakmici".

"Nije se desilo ništa strašno, ali jeste ono što ne volimo i što igrači koji nose dres Borca ne smiju da rade. Raspravićemo to već na prvom treningu u Banjaluci i siguran sam da se tako nešto više neće ponoviti", poručio je Mikić.

Naredne kontrolne utakmice pred start sezone Borac m:tel će igrati od 23. do 27. avgusta, na 53. TV turniru šampiona u Doboju. U grupnoj fazi, Banjalučani će odmjeriti snage sa Celjem, Vojvodinom i Al Ahlijem, a u zavisnosti od tih duela igraće mečeve za plasman.

"Sigurno su to jaki rivali, ali kao i do sada nećemo da gledamo rivale, nego nas i našu igru. Kao što sam već rekao moramo da budemo dosta mirniji i pažljiviji u nekim situacijama, naročito kada igramo u tranziciji i imamo igrača više", istakao je Mikić.

Nakon turnira u Doboju, Borac m:tel će prije početka sezone (10. septembar) i gostovanja Leotaru još odigrati i finalni turnir Kupa Republike Srpske za prošlu sezonu, koji će odlukom Saveza biti odigran u Istočnom Sarajevu.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!