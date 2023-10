Svi pričaju o novom Nadalovom snimku! Poslije izjave o Alkarazu, evo šta radi pred kamerama (VIDEO)

Rafael Nadal ponovo je počeo da trenira.

Izvor: Instagram/screenshot/Rafael Nadal

Rafael Nadal (37) najavio je da će naredna sezona biti njegova posljednja u karijeri. Zbog konstantnih problema sa povredama, operacijom i svim stvarima koje su mu se dogodile, riješio je da "ostavi reket" do 2024. godine. Trenutno je u periodu oporavka i počeo je polako i sa ozbiljnijim treninzima.

Na svom Instagramu objavio je kratak snimak na kom se vidi da trenira i da se koliko-toliko kreće po terenu. Djeluje da je počeo da trenira sve opuštenije i da polako hvata zalet za novu sezonu. Neki su spekulisali da bi igrao možda i u finalu Dejvis kupa u novembru, ali se Španci za to nisu kvalifikovali.

Dok čeka da se vrati na teren, Rafa hvali svog sunarodnika Karlosa Alkaraza i priznaje da mu je želja da sa njim igra u dublu na Olimpijskim igrama u Parizu dogodine. "Alkaraz je do skoro bio broj jedan na svijetu. Iako je jako mlad već sada mu je praktično jedini rival Novak Đoković. On je jedan korak ispred svih. Moj osjećaj ovako sa strane je da kada on igra, većina gemova zavisi samo od njega. Tako je u 90 odsto slučajeva, Nisam iznenađen onim što je uradio na Vimbldonu", otkrio je Nadal.