Novak Đoković na srpskom vikao na Endija Mareja i svoj tim: "Ćuti je*ote, pusti me da dišem"

Novak Đoković bijes je iskalio na svom boksu.

Novak Đoković je slavio u susretu sa Čehom Tomašem Mahačom, pošto je u trećem kolu Australijan opena meč završio sa ubjedljivih 3:0 (6:1, 6:4, Dobro je krenuo Srbin, lako dobio prvi set, ali se potom početkom drugog iznervirao.

Kako je sve teklo po planu u prvom setu, koji je Đoković osvojio 6:1 i najmanja greška u nastavku ga je lako nervirala. Tako je početkom drugog pri rezultatu 15:0 lopticu poslao u aut za 30:0. Jako je to iznerviralo olimpijskog šampiona iz Pariza pa je bijes iskalio na svom boksu. Tamo su bili Endi Marej, Miljan Amanović, Gebhard Fil Grič i Karlos Gomez Erera.

Okrenuo se prema timu i uputio sočne psovke. Još jednom je kasnije Đoković upao u krizu - bilo je to na pauzi između gemova pri rezultatu 4:3 u trećem setu.

Neprestano su se čula dobacivanja s tribina, ali nije samo to nerviralo Đokovića. U jednom trenutku se okrenuo ka svom boksu i dobacio: "Ćuti je*ote, pusti me da dišem", vikao je Novak dok je pokušavao da dođe do daha.

Đoković se u narednom meču sastaje sa još jednim Čehom, poslije Mahača na teren izlazi Jirži Lehečka, trenutno 29. igrač svijeta. Čeh je do susreta sa Đokovićem došao nakon što je savladao Francuza Benjamina Bonzija sa ubjedljivih 3:0 (6:2, 6:3, 6:3).

