Zbog ove rečenice cijela Hrvatska drhti: ovo nisu htjeli da čuju od Sigurdsona!

Kada je novinarka Maja Oštro Flis pitala selektora Hrvatske Dagura Sigurdsona jedno pitanje, svi su htjeli da čuju nešto drugo od onoga što je rekao...

Dok je u meču Švedske i Portugala viđena prava drama, Hrvati su rutinski savladali Zelenortska Ostrva 44:24 (24:11) i tako ostali u igri za plasman u četvrfinale. Poslije poraza od Egipta u prvom delu Svetskog prvenstva sada Hrvatska nema priliku za bilo kakav kiks. Dominirali su Hrvati cijeli meč, Šoštarić je dao devet, Maraš šest, a Glavaš i Jelinić po pet golova, ali nije bilo Luke Cindrića i Domagoja Duvnjaka!

Dva iskusna srednja beka, lideri i mozgovi ove generacije su se povrijedili tokom turnira, a umesot njih je pozvan još jedan iskusni igrač Igor Karačić. Novinarka "RTL-a" Maja Oštro Flis počela je intervju sa Dagurom Sigurdsonom poslije meča pitanjima o meču...

"Bila je ovo dobra utakmica nakon frustracije protiv Egipta. Vratili smo se u ritam i samopouzdanje", rekao je, pa analizirao sljedećeg rivala Island: "Ekstremno su jaki, igraju dobru odbranu, puno trče i imaju sjajne pojedince. Moramo biti spremni i iskoristiti svoje šanse. Imamo još dvije utakmice, na kraju može gol razlika odlučivati".

Ipak, kada je došlo na red pitanje o Cindriću i Duvnjaku, ovo nisu jednostavno hteli da čuju navijači tima koji je zapravo organizator prvenstva. "Nema novosti, samo mogu reći da nisu trenirali", rekao je Sigurdson i zabrinuo sve.

Oglasio se i Mirza Džomba

Legendarni rukometaš Mirza Džomba se oglasio povodom glasina da je zapravo odsustvo Cindrića zapravo posljedica svađe sa novim selektorom Islanđaninom Dagurom Sigurdsonom. Jedan od najskupljih selektora svijeta po njegovim informacijama nema nikakav problem sa svojim liderima.

"Čuli smo se. Htio bih da stanem na kraj nekakvim insinuacijama i lažnim pričama. Svi smo vidjeli različite stvari po portalima. Sigurdson je izjavio: "no, no, no". Poslije toga sam se čuo s njim, došao je s povrijeđenim kvadricepsom, nakon 43-45. minuta protiv Argentine obnovio je povredu. Rekao mi je da je s trenerom u dobrim, ako ne u idiličnim odnosima. Tu bih stavio tačku. Idemo dalje. Nije lijepo da se uopšte takve stvari događaju usred prvenstva. Ako nečega ima, imaćemo vremena poslije razglabati, sad igračima i štabu treba mir. Aferi nema mjesta", rekao je Džomba.