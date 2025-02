Hram rukometa da nosi ime po Branislavu Pokrajcu: Pokrenuta inicijativa, oglasili se iz RSS

Generalni sekretar RSS Ivan Milivojević uputio je Dopis da se SRC Voždovac preimenuje i ponese ime prof. dr Branislava Pokrajca.

Upravni odbor Rukometnog saveza Srbije (RSS) uputio je danas Dopis na dresu Grada Beograda i gradonačelnika Aleksandra Šapića kojim je pokrenuta inicijativa za promjenu imena SRC Voždovac u Beogradu. U ovom Dopisu, pokrenuta je inicijativa da se hram rukometa ubuduće zove po legendarnom prof. dr Branislavu Pokrajcu.

Kako se navodi, ovu inicijativu je podržala cijela rukometna Srbija, kao i Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu. Objavljujemo i originalni Dopis Rukometnog saveza Srbije koji potpisuje generalni sekretar Ivan Milivojević.

"Kao predstavnici jednog od najtrofejnijih sportova u našoj zemlji u kome je Branislav Pokrajac ostavio neizbrisiv trag, želimo da ovom inicijativom osvijetlimo sve aspekte profesionalne karijere jednog od najuspješnijih ljudi u istoriji sporta naše zemlje.

Profesor dr Branislav Pokrajac (1947–2018) prvi je čovjek u istoriji rukometa kome je pošlo za rukom da ujedini titule olimpijskog šampiona kao igrač i trener. Sa takvim dostignućima ostvarenim u Minhenu 1972. i Los Anđelesu 1984. godine, do dan danas ostao je jedinstven i u cjelokupnom srpskom sportu.

Legendarni Kraja je kao reprezentativac, a kasnije selektor, osvojio devet medalja na velikim takmičenjima u razmaku od 1967. do 2001. godine ispisavši najslavnije stranice rukometa i sporta u cjelini. Sve to postigao je uz besprijekornu akademsku karijeru stekavši zvanje doktora nauka na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu. Kakav je doprinos dao razvoju najprestižnije akademske institucije u oblasti sporta govori i to da je godinu dana poslije njegove smrti jedan od amfiteatara ponio ime profesora Branislava Pokrajca.

U ime cjelokupne rukometne zajednice, svih bivših i budućih rukometaša, u vremenu u kojem se obilježava 40 godina od vanvremenskog postignuća na Olimpijskim igrama u Los Anđelesu (obje rukometne reprezentacije osvojile zlatne medalje) na ovaj način želimo da sačuvamo sjećanje na profesora Pokrajca u isto vrijeme afirmišući ideale vrhunskih sportskih rezultata i permanentnog obrazovanja kao komplementarnih stvari u formiranju mladih ljudi.

Ovim prijedlogom, koji je rezultat inicijative ogromnog broja rukometnih klubova u Srbiji, Rukometnog saveza Beograda i Rukometnog saveza Srbije kao nacionalnog granskog sportskog saveza, uz podršku Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu, svi rukometni i sportski činioci na ovom području daju saglasnost i podržavaju ovaj prijedlog da Sportsko rekreativni centar Voždovac (hala na Banjici), čiji je Grad Beograd osnivač, a koja se sa pravom smatra hramom rukometa, ponese ime čuvenog i legendarnog profesora doktora Branislava Pokrajca, kao znak poštovanja i čuvanja izuzetnih uspjeha koje je postigao kao vrhunski igrač, trener i univerzitetski profesor, i kao jedan od najznačajnijih velikana beogradskog i srpskog sporta. Ovu inicijativu podržala je i porodica počivšeg profesora Branislava Pokrajca", navodi se u Dopisu.

