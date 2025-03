Poraz rukometaša BiH u Gruziji - korak unazad "zmajeva" u borbi za EURO 2026!

Rukometaši BiH izgubili su današnji meč u Tbilisiju.

Izvor: Rukometni savez BiH

Rukometna reprezentacija BiH poražena je u Gruziji rezultatom 28:26 u trećem kolu kvalifikacija za prvenstvo Evrope, koje se 2026. godine igra u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

GRUZIJA – BiH 28:26

U ranoj fazi prvog poluvremena bilo je plus dva za BiH (2:3, 3:5, 4:6, 5:7), da bi 14. minutu Gruzijci izjednačili Gruzijci golom Iraklija Kbilašvilija (7:7).

Bosna i Hercegovine je dva gola prednosti (9:11) vratila u 20. minutu pogotkom Mislava Grgića, ali su vrlo brzo domaći uzvratili pogocima Teimuraza Orjonikidzea i Đorđija Arvelodija Dikhaminđije.

Do prvog vođstva u Tbilisiju Gruzija je stigla u 22. minutu, kada je pogodio Kbilašvili, za 12:11 na semaforu. Upravo u tim trenucima se povrijedio Adi Mehmedčehajić, da bi odmah nakon toga Orjokinidze poentirao za prvu prednost Gruzije od dva gola.

Serija Gruzije nastavila se golom Ereklija Arsenašvilija za 14:11, bilo je potom i 15:12, dok je prvo poluvrijeme zaključeno pogotkom Grgića u posljednjim sekundama za minimalan zaostatak.

Do izjednačenja su "zmajevi" stigli u 42. minutu preko Domagoja Alilovića (19:19), da bi u 48. minutu, nakon isključenja Mateja Ljubića, Gruzijci iz sedmerca ponovo došli do plus dva (24:22).

U par navrata je ekipa Damira Doborca uspijevala da priđe na gol minusa, ali je na četiri i po minuta do kraja Orjonikidze ponovo odveo domaće na tri koraka prednosti (28:25).

Imala je Bosna i Hercegovina na dva i po minuta do kraja priliku da priđe na dva gola zaostatka, ali Nedim Hadžić nije iskoristio sedmerac, nakon čega je postalo jasno da će Gruzija proslaviti pobjedu.

Do nje su stigli zahvaljujući prije svega Đorđiju Ckoverbadzeu, koji je postigao čak 11 pogodaka. Drugi strijelac Gruzije u ovom meču bio je Teimuraz Orjokinidze sa šest golova, dok je jedan manje imao Irakli Kbilašvili.

U bh. taboru dvocifren broj golova imao je Mislav Grgić (10), Domagoj Alilović je uknjižio sedam, dok se Nedim Hadžić zaustavio na šest pogodaka.

Dva tima će ponovo odmjeriti snage u nedjelju, 16. marta, u Cazinu, sa početkom u 20.00 časova.

Podsjetimo, u prva dva kvalifikaciona kola izabranici Damira Doborca upisali su poraz na gostovanju Islandu (32:26) i trijumf na domaćem terenu u duelu sa Grčkom (23:22).

Plasman na prvenstvo Evrope izboriće prvoplasirana i drugoplasirana ekipa iz svake od osam kvalifikacionih grupa te četiri najbolja trećeplasirana tima.

