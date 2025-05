"Ljudi, stalno sam u bolovima, ne mogu više": Španska teniserka otvorila dušu, sprema se za penziju i operaciju

Paula Badosa otvorila je dušu i priznala da živi u konstantim bolovima i da će morati u penziju vrlo brzo, svjesna da joj je ostalo još samo nekoliko godina karijere...

Paula Badosa u novembru puni 28 godina i već razmišlja o odlasku u penziju. Razlog za to je veliki problem koji ima sa hroničnom povredom i koji nikako ne uspijeva da zaliječi. Prima injekcije da bi igrala mečeve, budi se u bolovima, ne može normalno ni da hoda ponekad. Uprkos svemu tome ne želi još da odustane, hoće da ostavi sve na terenu i da proba da osvoji bar jedan grend slem trofej prije toga.

Nekada druga teniserka svijeta otvorila je dušu u intervjuu za "Eurosport" i pričala je o problemima sa kojima se suočava zbog hronične povrede leđa. "Znam da ću mlada da se penzionišem i da ću dan poslije toga da odem na operaciju. Nažalost, ovo je hronična povreda. Još uvijek osjećam bol na desnoj strani tijela. Donekle ga kontrolišem, ali se onda naglo pojavi i kada dotakne nerve... Kao hernija koja se pomjera, mogu da igram sa ovim, ali je problem kada mi dotakne nerve. Sa svim ovim ne mogu da vodim normalan život", počela je Badosa.

Priznala je da se usred noći budi uplašena. "Svakog dana se budim uplašena, ne šalim se. Ove nedjelje sam poslala poruku treneru Polu Toledu u 5 ujutru, jer nisam mogla da spavam. Ne mogu više da izdržim sa svim tim pitanjima da li će moja leđa tog dana da budu dobro i da li ću moći da vodim normalan život. Mentalno, to mnogo utiče na mene", priznala je Paula.

"Zašto još igra tenis?"

Jedno od logičnih pitanja koje se nametnulo jeste i zašto i dalje onda igra tenis i zašto ne odustane usled zdravstvenih problema.

"Nemam izboraa, jako sam tvrdoglava. Da bih se penzionisala... Morali bi doktori to da mi kažu, svakodnevno se čujem sa njima. Rekla sam im više puta, da dok god mi ne kažu da moram na operaciju i dokle god to ne bude jedino rešenje, do tada ću nastaviti sa injekcijama. Iako znam da je to nešto što šteti mnogo mom tijelu."

Španska teniserka je svjesna da će uskoro morati da baci reket i da se posveti nečemu drugom.

"Penzija je blizu, prihvatila sam to. To što imam jak karakter pomoglo mi je sve ovo vrijeme. Znam da ću se penzionisati mlada i da ću da odem na operaciju narednog dana. Tenis mi je mnogo dao u životu, gajim veliku strast prema ovom sportu. Imam samo 27 godina i ako mi kažu da prekinem sa 30 ili 32, onda u redu, ali ako mogu da izdržim, onda ću da nastavim da se borim. Potpisala bih ovog momenta da osvojim grend slem i penzionisala bih se istog trenutka", zaključila je Badosa.

