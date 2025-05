"Rafu Nadala niko neće stići, ali nije veći od Novaka Đokovića": Tim Henman odabrao Top 5 najboljih tenisera

Nekadašnji britanski teniser nema dilemu da je Novak Đoković najveći teniser svih vremena.

Legendarni britanski teniser Tim Henman (50) odabrao je petoricu najboljih tenisera u istoriji i stavio Novaka Đokovića na prvo mjesto. Upitan da odabere petoricu najvećih ikad počeo je od poslednjeg, zbog kojeg je malo kopao po istoriji i zaključio da zaslužuje u Top 5 društvo.

Broj 5: Rod Lejver

Na petom mjestu je Rod Lejver, osvojio je kalendarski grend slem dva puta, što je apsolutno fenomenalno. Ikona je i ambasador ovog sporta. On je na petom mjestu", kazao je Henman, sada sportski komentator.

Australijanac Rod Lejver ima 86 godina i jedan je od najznačajnijih u istoriji sporta. Dominirao je šezdesetih, kada je osvojio svih 11 grend slemova, a zanimljivo je i to da je sve najveće turnire izuzev US Opena osvajao i u konkurenciji dublova.

Na US Openu je to pokušao tri puta u finalu, ali nije uspio.

Broj 4: Pit Sampras

"Na četvrtom mjestu je Pit Sampras (53). Odigrali smo mnogo međusobnih mečeva. Sedam puta je pobijedio na Vimbldonu, osvojio je 14 grend slemova i imao nevjerovatnu karijeru", kazao je Henman.

Sampras je najveći teniser do dolaska velike trojke Đoković - Nadal - Federer. Bio je rekorder u broju osvojenih grend slemova do njihovog dolaska i podizao je najveće trofeje od 1993. godine i svog prvog Vimbldona pa do 2002. godine, kada je peti, posljednji put osvojio US Open.

Broj 3: Rodžer Federer

"Na trećem mjestu je Rodžer Federer (43), osvajač 20 grend slem titula, osam Vimbldona, igrao je odlično na svakoj podlozi, njegova igra se činila lakom zbog njegovog rada nogu i zbog njegove tehnike. Uvijek je bilo zadovoljstvo gledati njegov jednoručni bekhend".

Švajcarac je početkom vijeka iskoristio prostor između odlaska stare generacije, predvođene Samprasom, i dolaska nove, u kojoj su se pojavila dvojica najvećih tenisera svih vremena, Đoković i Nadal.

Za mnoge najelegantniji teniser bio je dugo smatran i "GOAT"-om (najvećim svih vremena), ali su mu jedan Srbin i jedan Španac doveli u pitanje taj status.

Broj 2: Rafael Nadal

"Na drugom mjestu je Rafael Nadal (39). Osvojio je 22 grend slema, 14 puta Rolan Garos. Često pričamo o rekordima i dostignućima, ali siguran sam da njegov rekord na Rolan Garosu nikad neće biti oboren", kazao je Henman.

Dirljiv oproštaj kralja šljake sa Majorke dirnuo je Pariz u srce na ovogodišnjem Rolan Garosu. U njegovu čast postavljena je ploča kraj terena, da sve sjeća na to ko je osvojio tako veliki broj turnira u glavnom gradu Francuske.

Sigurno se nikad neće pojaviti tako domintantan teniser na šljaci.

Broj 1 i najboljih svih vremena: Novak Đoković

"Najveći igrač svih vremena je Novak Đoković (38). Osvojio je bar po tri titule na sva četiri grend slema, ima 24 velika turnira, ovdje na Rolan Garosu ide po svoj 25. trofej. Najveći je teniser koga sam ikad vidio", kazao je Henman.

Britanac je rekao neporecivu činjenicu dok traje Đokovićev napad na još jedan Rolan Garosu, jer ga u subotu čeka meč 3. kola protiv Austrijanca hrvatskog porekla Filipa Mišolića.

Na stadionu "Filip Šatrije" Đoković je osvojio tri grend slema, od čega dva ove decenije (2016, 2021, 2023), a prošle godine je na tom mjestu ostvario najemotivniji uspjeh u karijeri - osvajanje olimpijskog zlata. I zbog toga je "GOAT".