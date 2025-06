Džon Mekinro izdiktirao novu "veliku trojku": On će zamijeniti Novaka Đokovića

Džon Mekinro izabrao je Horgera Runea za novog člana "velike trojke", Amerikanac veruje da bi Danac, ako nastavi da napreduje, stići daleko i moći da parira Janiku Sineru i Karlosu Alkarazu.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Od odlaska Rafaela Nadala i Rodžera Federera mit o velikoj trojci prestao je da postoji, iz tog perioda još samo Novak Đoković ima etiketu 'nedodirljivog', ali je jasno da je smjena generacija neminovna. Trenutno su Janik Siner i Karlos Alkaraz predstavnici mladosti, ali uskoro bi se i njima mogao pridružiti još jedan teniser, a prema riječima Džona Mekinroa to će biti Holger Rune.

Danac koji sada ima 22 godine, još 2022, plasirao se među prvih 10 ATP igrača, što dovoljno govori o njegovom kvalitetu. Iste godine stigao je do četvrtfinala Rolan Garosa, a naredne sezone stigao je dva puta do istog rezultata na grend slemovima, što je bilo dovoljno i za četvrto mjesto na svjetskoj listi. Međutim, njegov pad uslijedio je 2024, pa nije uspio da rezultate ponovi i te godine, zbog čega je bio čak 17, ali 2025. odaje utisak povratka na stare staze, pa je u aprilu ove godine uspio da se vrati među 10 najboljih.

Ipak, Danac nije nastavio dobru igru i na Rolan Garosu, pa je u osmini finala od njega bio bolji Lorenco Museti koji je slavio 3:1 (7:5, 3:6, 6:3, 6:2), možda je taj poraz pomalo razočarao Džona Mekinroa koji vjeruje da je Rune bio onaj obećani igrač nove "velike trojke". "Holger je bio momak za koga sam mislio da će biti treći u novoj 'velikoj trojci', Alkaraz, Siner, mislio sam da će to biti Rune", rekao je za "TNT Sports.

Da li će Rune biti dio nove "velike trojke"?

Malo je vjerovatno da će se uspjesi "velike trojke" lako ponoviti, ali Mekinro vjeruje da njihova zamjena postoji. A, da bi Rune i postane igrač koji parira Alkarazu i Sineru pred njim je veliki zadatak. "Rune mora mnogo da dokaže kako bi pokušao da se dokopa velikih igrača. Sjećam se kada je igrao protiv Ruda ovdje prije par godina, nekako ga je ignorisao kada je izgubio. Njegovo ponašanje izgledalo je kao: 'kako sam mogao da izgubim od ovog momka?' I zato mu je trebalo vremena da počne da shvata šta je potrebno. Ali on to uči."

Za Runea ima nade: "Čini se da se smirio. Vratio je starog trenera, a njegova mama djeluje veoma uključeno. Ima dosta takvih porodica, ali izgleda da je ponovo u usponu. Mislim da je to razlog zašto je postavljen za desetog umjesto četvrtog nosioca, jer koncentracija dolazi i nestaje."

Šta Runeu nedostaje da dostigne Sinera i Alkaraza?

Rune je na Indijan Velsu poražen od Džeka Drejpera u finalu, ali je osvojio turnir u Barseloni, nakon što je pobijedio Alkaraza. činilo se da sve ide svojim tokom, ali na naredna četiri mastersa gotovo da nije bio primijećen.

"Skoro je iscrpio sve. Bio je blizu toga da bude gotovo, a izgledao je zaista negativno. Mislim, bio je to jedan od onih dana kada se vodi rat do iscrpljivanja. Mislim da je on... Sviđa mi se kuda ide, ali još ima posla da bi zatvorio tu prazninu. Dakle, ovo bi bio ogroman zadatak za ovu dvojicu da pokažu ko ima malo više magije, ko zaista može da pritisne Alkaraz, Sinera."

"Tu je Alkaraz, Siner, pa Novak. Smijem li da kažem da je Rune neko sa udaljenog trećeg mjesta po pitanju toga ko može da pobijedi. Onda imate ovu dvojicu - Zvereva, a ja bih ubacio i Tomija Pola. Ne kažem da je već tamo, ali je jedan od onih pet, šest momaka koji će uskoro dostići treće, četvrto mjesto na svijetu, jer i drugi momci padaju kao muve."

Bonus video:

Pogledajte 00:30 Novak Đoković: Ovo je neki naš, čim ima ovakvu glavudžu Izvor: YouTube/Tennis Actu Izvor: YouTube/Tennis Actu

(MONDO)