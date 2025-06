"Imali smo Anu i Jelenu": Đoković u Parizu progovorio o jednom velikom problemu srpskog tenisa

Novak Đoković je poslije pobjede protiv Zvereva pričao i o jednom problemu srpskog tenisa. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa.

Novak Đoković je u polufinalu Rolan Garosa i čeka ga duel sa Janikom Sinerom. Ali, nije jedini srpski predstavnik koji se bori za trofej u Parizu. Aleksandra Krunić je u paru sa Anom Danilinom prošla u polufinale dubla. O njoj je pričao Novak poslije pobjede protiv Saše Zvereva.

"Čestitam joj na tome. Vidio sam je, čestitam njoj i Olgi koja je došla do četvrtfinala dubla. Aleksandra je imala povrede, duže vrijeme je veteran na turu. Igra i singl i dubl. To su sjajne vijesti i za Dušana Vemića koji je selektor FED kup reprezentacije, da vidi da djevojke igraju dobro", rekao je Đoković.

Onda je ušao u malo dublji problem za srpski tenis, problem sa kojim se suočava još od kada su se penzionisale Ana Ivanović i Jelena Janković, a to je ispadanje u evroafričku zonu. Dosta problema za žensku tenisku reprezentaciju.

"Nadam se da ćemo se u FED kup vratiti u Svjetsku grupu. Imamo made, perspektivne igračice, Luna Lujović je tu, Teodora Kostović, imamo još mlade i perspektivne igračice i to su dobre vijesti za naš tenis. Potrebno nam je. Olga se probija, u top 30 je na svijetu. Da vidimo jednu ili više igračica u vrhu u singlu, to zaslužuje srpski tenis, imali smo Anu i Jelenu koje su bile šampionke, broj jedan na svijetu. Nadam se da će sve to da se odvija kako treba i želim Aleksandri Krunić sreću u polufinalu", zaključio je Đoković.