"Đoković ima samo jednu opciju": Pitao sam čuvenog Ubalda kako Novak može da pobijedi Sinera

Ubaldo Skanagata analizirao je predstojeći meč Novak Đokovića i Janika Sinera koji se igra u polufinalu Rolan Garosa. Od izvještača MONDA sa Rolan Garosa Nemanje Stanojčića.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia

Novak Đoković ili Janik Siner? Ko će od njih dvojice da prođe u finale i da se bori za titulu na Rolan Garosu. Nažalost, može biti samo jedan. U polufinalu drugog grend slema sezone će na stadionu "Filip Šatrije" (ne prije 19 časova) da odmjere njih dvojica. Ko ima prednost, gdje su njihove šanse, šta mogu da budu prelomni momenti? O tome i mnogim drugim teniskim temama pričali smo sa najpoznatijim italijanskim teniskim novinarom Ubaldom Skanagatom.

"Moja očekivanja? Smatram Sinera i Alkaraza za favorite u svojim polufinalnim mečevima. Nije to moje predviđanje zbog mog pasoša i toga što sam Italijan, već mislim da je Janik sada jači i igraće drugačije od Zvereva koji je izgubio. Saša je dao Novaku vrijeme da igra tri sata i 15 minuta. Mnogo duge razmjene je igrao, posebno bekhendima, to je pomoglo Đokoviću da čeka i da preuzme inicijativu, pa da napadne ili odigra drop-šot. Bio je previše pasivan i ne baš pametan. Novak je savršeno znao šta da radi, koristio je iskustvo", počeo je Skanagata intervju za MONDO.

Pošto je jedan od legendarnih novinara želio da intervju radimo dok se penjemo na medijske tribine da gledamo meč Arine Sabalenke i Koko Gof, pričali smo usput. Objašnjavao je u jednom dahu svoje razmišljanje.

"Koristiće to iskustvo i protiv Sinera naravno. Po meni, ili će Janik da dobije lako, lako mislim na 3:0 ili 3:1. Ako se bude vodila velika bitka, onda će Novaku da porastu šanse zbog iskustva i velike podrške publike koju će imati. Janik će prvi put da igra na terenu na kom će svi na stadionu da budu protiv njega i na to nije navikao, skandiraće "Novak, Novak" sve vrijeme, jer svi žele da vide kako osvaja 25. grend slem. Isto tako će biti i ako prođe u finale i igra protiv Alkaraza ili Musetija. Ljudi žele da ga vide kako pobjeđuje, baš kao što su gledali i navijali za Nadala da osvoji prije nekoliko godina", dodaje Skanagata.

Koju taktiku Novak sprema za Sinera?

Ubaldo je, manje-više uvjeren, da je Janik mnogo bolji teniser i da će da dođe do trijumfa protiv najboljeg igrača svih vremena.

"Za Đokovića, čak i ako zna da ima šansu da igra protiv najboljeg na svijetu na slemu, biće veoma odlučan da se pokaže. Mislim da u ovom momentu postoji razlika između njih dvojice. Smatram da je Siner sposoban da se kreće bolje, može da ga tjera da se kreće još više i pokušaće da ga umori u svoj toj borbi. Ako poslije dva sata Novak bude imao zaostatak od dva seta, onda će da bude u problemu. Mislim da ne smije sebi da dozvoli da bude 0:2."

Novakova taktika protiv Saše bila je jasna, mijenjao je ritam, skraćivao loptice, slao drop-šotove. Kakvu taktiku će spremiti za Janika?

"Bila je fantastična taktika protiv Saše, stvarno fantastična. Novak mora da uspori Sinera i njegovu igru, da sačuva energiju. Ne smije da mu dozvoli da uđe u njegov ritam, jer će onda duplo više da trči. Potrebno je da uzme inicijativu i da isto vrijeme i da ritam ne bude prejak, jer će onda da pati. Teško je, jer ima kontradikcija. U jednom smjeru mora da uspori meč, neka koristi svih 25 poena prije servisa. Publika može mnogo da pomogne, ne samo da ga pogura nego zato što mogu da naprave buku još veću i da umjesto 25, vrijeme pred servis ode na 40 sekundi i tako pomogne Đokoviću."

"Ako bude peti set, onda..."

Ubaldo je tokom razgovora objasnio i da je on prije meča uradio intervju sa bivšim Sinerovim trenerom Darenom Kejhilom koji je rekao da će Novak da bude u prednosti ako se bude igrao peti set na kraju.

"Kejhil mi je rekao da zavisi od načina na koji dođu u pet setova. Ako dođe polumrtav u peti set i onda će da izgubi. Ako bude bitka i veća borba, onda ima prednost. Bio je u ovoj situaciji milion puta, velika je razlika u iskustvu".

Tvrdi Skanagata da bi Janik bez probleme slavio da je bilo koja druga podloga osim šljake.

"Siner jeste osvojio samo jednu tituu na šljaci, ali je podloga koja usporava lopticu, dozvoljava da vraćaš više loptica nego na tvrdoj podlozi. Vidjećemo, biće borbe sigurno, ali Siner je favorit. Bio bih iznenađen da Novak pobijedi. Nisam bio iznenađen pobjedom protiv Zvereva, izgubio je prvi set od Saše samo zato što je pretrpio brejk u prvom gemu. Novak je bio duplo pametniji i taktički bolji, dok je Zverev bio pretjerano pasivan."

"Novak je izgubio to"

Vidi opis "Đoković ima samo jednu opciju": Pitao sam čuvenog Ubalda kako Novak može da pobijedi Sinera Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić Br. slika: 14 14 / 14

Za kraj smo pitali čuvenog Skanagatu i kakve su njegove prognoze za predstojeći meč Novak i Janika.

"Ne mogu to da vam kažem. Siner može da dobije sa 3:0, ako dobije prva dva, onda će Novak da izgubi sampouzdanje. Prije ovog turnira niko nije mogao da zna da li će da bude među favoritima. Ako Novak osvoji prvi set onda će biti još veća borba, ali ne bi to Sinera obeshrabrilo. Ne vidim Sinera da ga tako nešto obeshrabri. Ni Novak ne bi bio obeshrabren da izgubi taj prvi set. Rekao bih da Janik ima više samopouzdanja za razliku od Novaka. To što je dobio Zvereva će mnogo da mu pomogne protiv Sinera u smislu vjere u sebe, ali ako stvari ne krenu po planu, onda može da počne da razmišlja o prethodnim turnirima, poput onog u Madridu gdje je razmatrao o odlasku u penziju", dodaje Skanagata.

Na kratko je predahnuo, da pojasni šta još može da bude bitan faktor u narednom meču.

"Mentalna snaga Novaka je nevjerovatna, ali sada se promijenilo. Rekao bih da se kod njega najviše promijenilo to što nema 'oko tigrovo", ranije je to imao, sada kada promaši neki udarac, djeluje indiferentno, ne mogu da kažem da ga nije briga, samo da ne izgleda tako samouvjereno. Kada ima taj pogled, izgleda kao da je spreman da ugrize protivnika", zaključio je Skanagata.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:30 Novak Đoković: Ovo je neki naš, čim ima ovakvu glavudžu Izvor: YouTube/Tennis Actu Izvor: YouTube/Tennis Actu

(MONDO, Nemanja Stanojčić)