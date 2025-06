Od druge lige do finala Lige šampiona: Nikola Manojlović objasnio zašto "samo sloga Srbina spasava"

Nikola Manojlović je za MONDO pričao o Marseniću, Milosavljevu, ali i Tatjani Činku i herojima. O finalu Lige šampiona, ali i o srpskom rukometu kome prije svega treba - jedinstvo.

Gledali smo sudar Srba na ovogodišnjem finalu Lige šampiona, a na kraju je emotivni Nikola Portner uspio da dođe do svoje treće šampionske titule u karijeri. U Beogradu se veliki broj ljubitelja rukometa skupio da gleda sjajan meč Magdeburga i Fuhsea u organizaciji Srpskog rukometnog savjeta.

Ispred organizatora za MONDO je pričao proslavljeni srpski rukometaš Nikola Manojlović koji je istakao da je veliki broj djece došao da gleda svoje heroje. Kako srpske reprezentativce Mijajla Marsenića i Dejana Milosavljeva koji su ostali bez trofeja, tako i Nikolu Portnera.

"Zahvalio bih se TV Arena sport koja nam je omogućila da djeca u Beogradu i Srbiji mogu da uživaju u vrhunskom rukometu i da isprate svoje heroje. Marsenića, Milosavljeva, Portnera. Da se poistovete sa njima, da osjete tu atmosferu. Opet je danas bilo puno, iako je bilo dosta pritisaka sa strane, ali se pokazalo da ljudi koji vole rukomet hoće da dođu i da vide kvalitetan sadržaj. Drugu godinu zaredom smo napravili jedan događaj koji će se, nadam se, napraviti i sledeće godine u mnogo većem obimu", rekao je Nikola Manojlović za MONDO.

Mi smo gledali najbolje, zato smo letjeli visoko

Morali smo da ga pitamo koliko svim tim klincima koji su se skupili znači što vide da vrhunski igrači mogu da budu Dejan, Mijajlo i Nikola, a ne samo Španci, Francuzi, Danci, Norvežani...

"Kao neko ko je odrastao na rukometnom terenu, ja sam prve fizičke korake napravio na rukometnom terenu. Mi smo gledali kao djeca vrhunski i ženski i muški rukomet. To su stvari koje te definišu i koje ti postave neke tvoje nove ciljeve kojima težiš. Sada trenutno u Srbiji nemamo velikih evropskih utakmica toliko, nemamo pune dvorane kao što smo imali nekada i "Pionir" i "Banjicu"... Ja se sjećam i utakmice finala ženskog kluba Radnički gdje su bile pune tribine i to su neke stvari koje hoćemo da prenesemo na neku djecu, koliko god da ih dođe. Ako ih dođe 100 ili 1.000 oni će ovo zapamtiti i htjeće jednog dana da budu Gidsel, Anderson, Milosavljev, a pogotovo neko ko im je tako blizak kao Mijajlo Marsenić", rekao nam je Manojlović.

Zašto Marsa i Banda nisu uzeli LŠ?

Fuhse je prvi put u istoriji uspio da osvoji titulu šampiona Nemačke i to je ključ poraza u finalu, kako to vidi naš sagovornik. Jednostavno "lisice" iz Berlina su došle do cilja koji su imale decenijama i nije bilo realno da se dođe do još jednog trofeja.

"Mislim da su se emotivno zadovoljili Bundesligom. To je svim njemačkim klubovima najvažnije i oni su jednostavno...Bob Haning je imao jednu želju kada je preuzeo klub koji je bio drugoligaš. Od njih je napravio jedan od najboljih svjetskih klubova. Mislim da su se emotivno istrošili kada su uzeli Bundesligu i nije bilo dovoljno danas za dva trofeja", rekao je nekadašnji bek reprezentacije Srbije.

Da li ćemo gledati Tatjanu na F4?

Tatjana Činku je napravila veliki transfer u toku sezone i iz Železničara iz Inđije prešla u Mec. Francuski tim je ove sezone igrao na završnici Lige šampiona, a nadamo se svi da će naredne sezone biti na istom mjestu sa Tatjanom na golu.

"Ja bih zaista volio. Ženski rukomet je kod nas doživio novu mladost kroz Draganu Cvijić i Andreu Lekić kada su se vratile u poznim godinama u reprezentaciju. Iako su bile bespravno sklanjane godinama vratile su ženski rukomet na srpsku mapu. Na tome im zaista hvala. Svaka ta igračica će dovesti novu mladu igračicu. Rukometni savez Beograda je organizovao veliki turnir na Banjici gdje je bio ogroman broj devojčica koje gledaju rukomet svaki dan. Svi gledaju i očekuju šta će biti u našem prvenstvu, u Ligi šampiona, tako da se nadam da će se ženski rukomet ponovo razviti kod nas", rekao je on.

Samo sloga Srbina spasava

Srpski rukometni savjet od svog osnivanja radi sve da se ovaj divni sport digne na noge u ovoj zemlji. Nekada su Srbi druge rukometu, dolazili su Španci i Francuzi da "uzmu pelcer", sada se mora sve ispočetka. A prva stvar koja treba je - sloga i jedinstvo.

"Za srpski rukomet je najbitnije jedinstvo. Moramo da shvatimo da su Srpski rukometni savjet i Rukometni savez Srbije ista stvar. Svi smo potekli iz Saveza, Savez je naša kuća koja je bespravno privremeno ukinuta. Vratili smo se kroz Savjet na rukometnu scenu Srbije i pokazali smo da možemo i da hoćemo. Prirodan neki slijed je da kroz jedinstvo napravimo sve što i radimo i kroz savez. Da radimo kao i do sada. Opet je preko 4.000 djece prošlo kroz naše karavane, svakodnevno se održava rukomet u vrtićima, imamo sve elemente da postanemo dio rukometne scene koja je deficitarna. Napravili smo prvi korak, savez je taj koji se pita. Pozivam na jedinstvo i ogroman rad i želju za bolju budućnost rukometa u Srbiji", završio je Manojlović svoje obraćanje za MONDO.

