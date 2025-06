"Pokušaću sve da ih dovedem tamo": Federer ide na Vimbldon sa jednim ciljem, želi "veliku četvorku" na okupu

Rodžer Federer otkrio da će na Vimbldonu vjerovatno biti prisutni njegovi veliki rivali, pa će iskoristiti tu priliku da ih pozove na Lejver kup.

Izvor: EPA-EFE/TERESA SUAREZ

Rodžer Federer smatra se simbolom Vimbldona, mada bi Novak Đoković osvajanjem 25. grend slema u Londonu imao priliku da se izjednači sa Švajcarcem. Tada bi njih dvojica imali po devet titula prestižnog turnira, a dok željno iščekujemo Novakove mečeve i navijamo za jubilarno priznanje, Federer je otkrio kakve planove, dodajući da će se naći na Vimbldonu i ove godine.

Federer se penzionisao 2021, na Lejver kupu, a pre toga je igrao u Londonu i stigao do četvrtfinala. Kao i do tada i poslije penzije Švajcarac ne propušta omiljeni turnir, pa je potvrdio da će se i ovog puta naći na Vimbldonu. "Vjerovatno ću ići na Vimbldon , ali ne znam da li će Rafa biti tamo tokom turnira", rekao je za "TNT Sports".

Izvor: Lionel Guericolas/MPP/Starface / imago sportfotodienst / Profimedia

Federer je takođe otkrio da će se ponovo sresti sa Novakom Đokovićem i Endijem Marejem, baš kao i na Rolan Garosu. "Vidjećemo Novaka na žrijebu, dok će Endi verovatno biti prisutan", rekao je Federer. A, onda je Federer govorio o svom durgom omiljenom turniru, onom na kojem se penzionisao i istakao je da bi tamo želio da vidi svoje velike rivale.

Federer želi "veliku četvorku" na Lejver kupu

Federer želi da popularizuje Lejver kup, a u tome bi mu pomogla činjenica da gosti turnira budu članovi "velike četvorke". Međutim, s obzirom na to da svaki od njih ima poslove u svojoj oblasti, Novak je i dalje aktivan na terenu, dok su druga dvojica u privatnim biznisima, želja Federera neće biti lako izvodljiva.

"Onda je tu Lejver kup, još jedna veoma posebna sedmica, pokušaću da ih regrutujem za tu priliku. Ne znam koje druge datume imamo pred nama, siguran sam da ćemo biti u kontaktu, mada bi nam možda bilo lakše da se poklopimo na terenu za golf nego na teniskom terenu", koz šalu je dodao.

Šta je Federer rekao o Nadalu i Rolan Garosu?

"Velika četvorka" našla se na Rolan Garosu kako bi dodatno uveličala događaj u čast Rafaela Nadala. Tom prilikom Španac je dobio posebnu tablu sa svojim imenom, dok Federer nije mogao ništa drugo da konstatuje do: "Bilo je nevjerovatno".

Izvor: Castel Franck/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Čuo sam ga u nekoliko intervjua kako govori o tome kako se osjeća, to me čini veoma srećnim. Bili su to trenuci velikih emocija, zahvalnosti, bilo je nevjerovatno vidjeti njegovu reakciju kada su pokazali ploču sa njegovim imenom. Za mene je to bilo najuzbudljivije, ta ploča će biti tu zauvijek, svi igrači koji kroče na teren će je vidjeti, sigurno će biti inspirisani i motivisani zahvaljujući njemu."

"Iskreno, imao je oproštaj i ceremoniju koju je zaslužio. Srećan sam zbog njega, zahvalan sam što mi je dozvolio da to proživim sa njima. Prošlo je mnogo mjeseci otkako sam ih vidio."