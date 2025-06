"Ja sam najjača, ali to nema smisla": Sabalenka digla glas zbog napada na žene na Vimbldonu

Arina Sabalenka nije za promjene koje se predlažu u ženskom tenisu na Vimbldonu.

Izvor: Youtube/Wimbledon/screenshot

Već dugo traje rasprava oko toga da li je pošteno da se u muškom tenisu igra na tri dobijena seta, a u ženskom na dva, posebno od kada su izjednačeni nagradni fondovi na grend slemovima. Bilo je mnogo tenisera koji su govorili na ovu temu, recimo Nadal, dok je priča ponovo intenzivirana od spektakularnog finala u pet setova koje su odigrali Alkaraz i Siner na Rolan Garosu.

Baš zbog toga je i Arina Sabalenka - sigurno "najjača" među teniserkama - dobila pitanje da li bi voljela da vidi da se u ženskom tenisu igra kao u muškom:"Upravo smo gledali epsko muško finale na Rolan Garosu. Vaše je takođe bilo vrlo dramatično. Da li bi vas zanimala ideja da se u finalu, polufinalu ili četvrtfinalu igra na pet setova za žene? Da li bi vam to bilo privlačno? Kako biste se osjećali povodom toga?"

"Mislim da sam fizički vjerovatno jedna od najjačih. Možda bi mi to išlo u korist, ha-ha...", nasmeiala se Arina Sabalenka, pa se onda uozbiljila.

"Ali, ja prva nisam spremna da igram pet setova. Mislim da je to previše za žensko tijelo. Nismo spremne za toliku količinu tenisa. Mislim da bi to povećalo broj povreda. Tako da to nije nešto o čemu bih razmišljala. Ostaću pri tome da to ostavim momcima da se time bave."

Da li je gledala meč Alkaraza i Sinera?

Izvor: Instagram/sabalenka_aryna

Alkaraz je pobijedio Sinera poslije preokreta 3:2, a interesantno je da je Novak Đoković prvobitno "odbio" da gleda meč. Za razliku od njega, Sabalenka je uživala od početka do kraja...

"Bilo mi je drago da vidim tako dug i kvalitetan meč. Za nekog ko gleda, to je sjajno - pet sati vrhunskog tenisa. Jako je zabavno gledati. Ali, nisam nimalo ljubomorna da stojim tamo pet sati. Kao igrač... Ne znam koliko im je dana trebalo da se oporave poslije tog ludog meča. Ali, bio je to nevjerovatan meč", zaključila je Sabalenka koja je danas lako prošla u drugo kolo Vimbldona pošto je pobijedila Brenstin 6:1, 7:5.