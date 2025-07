"Kad sruši Novaka, ide na titulu": Mekinro nahvalio Drejpera, a on se obrukao na Vimbldonu

Džon Mekinro uzalud prognozirao da Džek Drejper može do titule na Vimbldonu. Nije mogao ni do najavljenog meča sa Novakom Đokovićem.

Izvor: YouTube/Wimbledon/BBC/Screenshot

Legendarni američki teniser Džon Mekinro ponovo je promašio u prognozi za Vimbldon. Uoči početka turnira, Mekinro je valjda da zadovolji britanske navijače, kojima prenosi mečeve na javnom servisu Bi-Bi-Siju, rekao da domaći teniser Džek Drejper može do titule.

Malo je reći da je pogriješio, pošto je Džek Drejper svoje učešće na Vimbldonu završio već u drugom kolu kada je "naletio" na zabogavljenog grend slem šampiona Marina Čilića. Blistao je Hrvat, pokazao da je povreda koljena prošlost, podsjetio nas je koliko je samo sjajan na travi, a Džek Drejper da mora još mnogo da uči i da nije dovoljna podrška medija kako biste došli do uspjeha na najvećoj smotri.

Izvor: John Walton / PA Images / Profimedia

"Džek Drejper je četvrti favorit za osvajanje ovog turnira. On bi mogao da osvoji grend slem prvi put u životu, ovo je stvar nošenja s nervozom. To je pritisak, ali i prilično kul osjećaj", rekao je Džon Mekinro uoči starta turnira.

Interesantno je da je Mekinro prognozirao da Drejper može do titule iako je u četvrtfinalu mogao da se "ukrsti" sa Đokovićem, međutim ni to ga nije spriječilo da razgali Britance "Ne bih izabrao Drejpera kao baš prvog favorita. Izabrao bih očiglednog favorita za broj 1 [Karlos Alkaraz], ali je teško osvojiti tri zaredom. Što se tiče favorita, to je mrtva trka između Alkaraza i Sinera. Džek će možda morati da pobijedi obojicu, a i Novaka Đokovića, i to je zaista najteži dio", prognozirao je Mekinro.

Kako se sada sve promijenilo na Vimbldonu?

Izvor: Glyn KIRK / AFP / Profimedia

Po ko zna koji put pokazalo se da "projektovani" žrijeb omane i imali smo nikad više iznenađenja na ovogodišnjem Vimbldonu, tako da se i Novaku Đokoviću uslovno rečeno otvorio put. Nakon što je izbacio Milera i Evansa, sada u trećem kolu igra protiv zemljaka Kecmanovića, a zatim najvjerovatnije sa De Minorom.

Potencijalni rivali u četvrtfinalu su Čilić, Munar, Koboli i Menšik, a onda u polufinalu najvjerovatnije Siner. Što se tiče druge strane žrijeba, biće veliko iznenađenje ako Alkaraz ne stigne do finala.