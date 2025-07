"Novak može ovako još 5 sati, ja ne, kako da ga pobijedim?" Miomir Kecmanović iskren poslije poraza od Đokovića

Miomir Kecmanović raspoložen na konferenciji za medije poslije poraza od Đokovića. Osvrnuo se na komičan momenat iz prvog seta.

Izvor: Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia

Srpski teniser Miomir Kecmanović iznio je utiske nakon poraza u 3. kolu Vimbldona od sedmostrukog šampiona Novaka Đokovića 6:3, 6:0, 6:4. Nije imao "drugi reket" Srbije ni najmanju šansu protiv ovakvog Novaka kome želi da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu.

"Mislim da je ovo ili 2011. ili 2015. godina, eto takav je osjećaj", rekao je Kecmanović srpskim novinarima u Londonu, pa nastavio:

"Ako igra ovako, osvojiće ih još 20 (slemova). Ludilo je i servirao, da se zapitaš šta da radiš na terenu. U poređenju sa Sinerom prošle godine i sa Novakom 2022, zadovoljan sam što nisam ušao sa strahom u meč, ali bio je mnogo visok nivo s njegove strane. Barem nisam ušao stisnut u meč".

Razlika u klasi

Bio je iskren i istakao da ga ovakav tenis inspiriše, ali da mu je jasno da su Đoković, Siner i Alkaraz nivo više.

"Naravno da te ovakvi mečevi motivišu da radiš više, ali ipak znam da je to neki nivo koji samo on može da dostigne, on i Alkaraz i Siner. Sumnjam da ja mogu, ali probaću da se približim što mogu više, da izvučem najviše iz sebe, iz ovoga što mi je dato".

Najveći problem je, priznaje fizička sprema.

"Fizička sprema, On može ovako još pet sati, ja ne. Servis konstantniji, nije prejak, a pogađa ga tako da ne možeš da ga dohvatiš. Pritom dobro miješa, ne možeš da pročitaš. Mentalni aspekt da ne spominjem".

Od Đokovića i Sinera je gubio četiri puta, od Alkaraza dva, šta je razlika kada se igra sa najboljima?

"Osjetiš razliku u tempu. Protiv nižerangiranih nekada dobiješ nešto, ne mogu da uzvrate kada odigraš bolje, a njih trojica samo vrate još jače. Tjeraju te da držiš visok nivo cijeli meč, i to psihički umara i na kraju te slomi. Pritom, ne možeš da se vratiš kad zaostaješ... Njima trojici i kad je loš dan, igraju dobro".

Prijateljstvo sa Đokovićem i komična situacija iz prvog seta

"Jesmo prijatelji. Dugo se znamo. treninzi, mečevi, dubl, Dejvis kup, Olimpijske igre. Drago mi je da sam uspio da ga zakačim dok je još tu, svašta smo proživjeli".

Imao je komičan komentar kako bi jedino mogao da savlada Novaka.

"Volio bih da sam Novaka jače pogodio na mreži, da ga pobijedim, to ili da ga sapletem", osvrnuo se Miša najbolji poen meča, ako ne i turnira koji je ovojio Novak. Pogodio ga je lopticom i dodatno doprinio sjajnoj atmosferi ovim potezom.

"Volio bih da sam jače! To je taktika – ili to ili da ga sapletem. Mogao je da pusti ono realno, nije morao da se iscima toliko".

Utisci sa Centralnog terena?

"Ovaj put mi je bilo lijepo, prošla dva puta mi je meč prošao u strahu i panici. Bilo je lijepo i što me publika nekoliko puta podržala", zaključio je Kecmanović.

(MONDO)