"Ko hoće na dejt sa mnom neka mi piše": Grend slem finalistkinja priznala da nikad nije izašla sa momkom

Lejla Fernandez odlučila je da napravi po malo i čudan potez pošto je javno rekla da traži dečka da izađu na dejt. Priznala je da nikada do sada nije imala dečka.

Lejla Fernandez je kanadska teniserka koja će 6. septembra da napuni 23 godine. Probila se u svijetu tenisa kada je igrala finale US opena 2021. godine i tamo izgubila od Eme Radukanu. Od tada ne bilježi pretjerano dobre rezultate, ali je zato sada javno imala poziv za sve momke. Traži dečka sa kojim bi izašla na dejt u Montrealu.

Ona je objavila snimak na društvenim mrežama na kom je rekla da traži nekoga sa kim će da ode na dejt na sat vremena u Montrealu i da je to nešto što nikada nije uradila. Objasnila je na turniru u Vašingtonu kako je došla do te odluke.

"Voljela bih da odem na dejt u Montrealu. To je nešto što želim da uradim i nešto što nikada nisam uradila, nisam bila na dejtu. Nisam veliki fan tih aplikacija za dejtove. Zato želim da uradim stvari na svoj način. Hoću da izađem sa nekim na sat vremena. Ako želite da budete moj dejt, pišite mi u privatnim porukama. Vidimo se tamo", rekla je ona.

U snimku koji je objavila na društvenim mrežama je istakla da se ne šali, da stvarno traži dečka za izlazak i da će ta osoba možda morati da se upozna sa njenim ocem prije dejta.

"Nikada nisam izašla sa momkom"

Priznala je mlada kanadska teniserka da nikada do sada nije izašla sa momkom i da ne razumije zašto se to nije desilo.

"Moj otac me je direktno pitao da li sam nekada bila na dejtu, rekla sam mu da nisam i da nikada nisam imala vremena, kao i da me niko nije pitao. Ne znam zašto. Onda je sugerisao da objavim to na Instagramu, ali da naglasim da će morati prvo njega da upozna. Dobila sam poruke od mnogih drugih sportista koji su mi pisali slične poruke, da ni oni sa 22 godine nisu imali dejtove i da u tim godinama ili učite ili se takmičite. To mi je značilo, jer znači da nisam jedina. Nikada do sad nisam bila na dejtu i želim da vidim kako to izgleda", zaključila je Lejla Fernandez.

