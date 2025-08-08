logo
© 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Njemački klub izbačen iz Lige šampiona: Pokrenute tužbe zbog finansija i kršenja pravila

Njemački klub izbačen iz Lige šampiona: Pokrenute tužbe zbog finansija i kršenja pravila

0

Njemački Ludvigsburg neće naredne godine igrati Ligu šampiona, iako je već imao mjesto u eliti i žrijeban je u grupu B. Na njegovo mjesto dolazi norveška Sola.

EHF izbacio Ludvigsburg iz Lige šampiona Izvor: EPA/BARTLOMIEJ ZBOROWSKI

Poslije velike drame EHF je na kraju odlučio da izbaci njemački tim iz Lige šampiona, U najelitnijem takmičenju za rukometašice u Evropi naredne neće igrati HB Ludvigsburg. Zamijeniće ga ekipa Sola HK iz Norveške.

EHF je u utorak odlučio da izbaci Njemice nakon što je privremeni stečajni upravnik kluba iz Ludvigsburga obavijestio EHF da ova ekipa nije u mogućnosti da obezbijedi potrebne finansije za Ligu šampiona naredne sezone.

Nije ovo nikakva novost u ženskom rukometu, vidjeli smo prošle sezone kako se raspada Vajpers iz Danske koji je godinama dominirao i osvajao Ligu šampiona.

Šta se sada dešava?

Izvor: EPA/MARIJAN MURAT

Sola HK će sada zauzeti mjesto Ludvigsburga u grupi B. Tu će igrati sa Odenzeom, ĆSM Bukureštom, Brestom, FTC-om iz Mađarske, Podravkom iz Koprivnice, Krimom iz Ljubljane i Ikastom.

Osim toga EHF pokreće pravni postupak protiv Ludvigsburga, Rukometnog saveza Njemačke, kao i ženske Bundeslige zbog kršenja pravila o registraciji u Ligu šampiona.

Koga dovodi Sola?

Izvor: EPA/Bo Amstrup

Strašan tim ima Sola, sa nekoliko legendarnih rukometašica reprezentacije Norveške poput Rike Granlund, Kamile Herem, Kaje Haugseng i Malin Holte. Njemački tim je u svom sastavu imao Johanu Rot, Veroniku Malu, Sofiju Hvenfent, Dženi Karlson, Kabu Gasamu i brojne njemačke reprezentativke.

