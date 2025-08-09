logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Olimpijska šampionka tukla dečka na aerodromu: Isplivao snimak, zbog ovoga je uhapšena

Olimpijska šampionka tukla dečka na aerodromu: Isplivao snimak, zbog ovoga je uhapšena

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Jedna od najboljih atletičarki današnjice Šakari Ričardson napala je dečka Kristijana Kolmana na aerodromu u Sijetlu.

Šakari Ričardson napala dečka na aerodromu Izvor: X/Krashoutkenny7/Printscreen

Američka atletičarka Šakari Ričardson (25) nedavno je uhapšena zbog fizičkog napada na svog dečka, takođe poznatog američkog sportistu Kristijana Kolmana (29), višestrukog svjetskog šampiona na 60 i 100 metara. Incident se dogodio na aerodromu, a snimile su ga sigurnosne kamere i jasno se vidi šta se dešava.

Na početku snimka Šakari vuče Kristijana za ranac, dok on pokušava da se udalji od nje. Ona uspijeva da ga zaustavi tako što staje ispred njega, još nekoliko desetina sekundi odbija da ga pusti da ode, a zatim ga gura ka zidu. Na kraju, Šakari Ričardson je svog dečka gađala određenim predmetom, za koji se pretpostavlja da su slušalice.

Pogledajte snimak sa kamera:

Nakon nereda koji je napravila na aerodromu u Sijetlu, Šakari Ričardson je zadržana u policiji. Njen dečko nije želio da podiže optužnicu iako je imao mogućnost za to jer je slavna atletičarka privedena zbog nasilja u porodici. Šakari je sutradan puštena na slobodu, a ovo nije njen prvi sukob sa zakonom - svojevremeno je propustila Olimpijske igre u Tokiju zbog suspenzije nakon uzorka urina u kojem je bio prisutan kanabis.

Uprkos tim problemima, Šakari Ričardson je jedna od najbržih žena na planeti svih vremena. Njen lični rekord na 100 metara je 10.65, a u posljednje dvije godine imala je nekoliko izuzetnih ostvarenja. Osvojila je zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti na 100 i 4x100 metara, dok je na 200 metara stigla do bronze. Na Olimpijskim igrama u Parizu osvojila je srebro na 100 metara i zlato u štafeti 4x100. Prepoznatljiva je po karakterističnim šarenim frizurama i dugim noktima koje pokazuje na takmičenjima.

Velike rezultate u karijeri ima i njen dečko Kristijan Kolman. On ima jedno zlato na 100 metara na Svjetskom prvenstvu, dva zlata u štafeti 4x100, kao i još tri srebrne medalje sa svjetskih prvenstava - jednu samostalno i dvije u štafetama. Na svjetskim prvenstvima u zatvorenom dva puta je osvajao zlato na 60 metara, dok je u Beogradu 2022. godine bio srebrni.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Atletika

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC