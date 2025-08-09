Olimpijska šampionka tukla dečka na aerodromu: Isplivao snimak, zbog ovoga je uhapšena

Jedna od najboljih atletičarki današnjice Šakari Ričardson napala je dečka Kristijana Kolmana na aerodromu u Sijetlu.

Izvor: X/Krashoutkenny7/Printscreen

Američka atletičarka Šakari Ričardson (25) nedavno je uhapšena zbog fizičkog napada na svog dečka, takođe poznatog američkog sportistu Kristijana Kolmana (29), višestrukog svjetskog šampiona na 60 i 100 metara. Incident se dogodio na aerodromu, a snimile su ga sigurnosne kamere i jasno se vidi šta se dešava.

Na početku snimka Šakari vuče Kristijana za ranac, dok on pokušava da se udalji od nje. Ona uspijeva da ga zaustavi tako što staje ispred njega, još nekoliko desetina sekundi odbija da ga pusti da ode, a zatim ga gura ka zidu. Na kraju, Šakari Ričardson je svog dečka gađala određenim predmetom, za koji se pretpostavlja da su slušalice.

Pogledajte snimak sa kamera:

Sha’carri Richardson and Christian Coleman incident. The fact she can do this in public is crazy can only imagine what goes on behind closed doors. Sha’carri is lucky Coleman got a lot of restraint.pic.twitter.com/3lBBDR1lGT — Krash out Kenny (@Krashoutkenny7)August 8, 2025

Nakon nereda koji je napravila na aerodromu u Sijetlu, Šakari Ričardson je zadržana u policiji. Njen dečko nije želio da podiže optužnicu iako je imao mogućnost za to jer je slavna atletičarka privedena zbog nasilja u porodici. Šakari je sutradan puštena na slobodu, a ovo nije njen prvi sukob sa zakonom - svojevremeno je propustila Olimpijske igre u Tokiju zbog suspenzije nakon uzorka urina u kojem je bio prisutan kanabis.

Uprkos tim problemima, Šakari Ričardson je jedna od najbržih žena na planeti svih vremena. Njen lični rekord na 100 metara je 10.65, a u posljednje dvije godine imala je nekoliko izuzetnih ostvarenja. Osvojila je zlatne medalje na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti na 100 i 4x100 metara, dok je na 200 metara stigla do bronze. Na Olimpijskim igrama u Parizu osvojila je srebro na 100 metara i zlato u štafeti 4x100. Prepoznatljiva je po karakterističnim šarenim frizurama i dugim noktima koje pokazuje na takmičenjima.

Velike rezultate u karijeri ima i njen dečko Kristijan Kolman. On ima jedno zlato na 100 metara na Svjetskom prvenstvu, dva zlata u štafeti 4x100, kao i još tri srebrne medalje sa svjetskih prvenstava - jednu samostalno i dvije u štafetama. Na svjetskim prvenstvima u zatvorenom dva puta je osvajao zlato na 60 metara, dok je u Beogradu 2022. godine bio srebrni.