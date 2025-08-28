logo
Kris Frum hospitalizovan s teškim povredama i prelomima: Hitno zakazana operacija, prošla mu uništila karijeru

Kris Frum hospitalizovan s teškim povredama i prelomima: Hitno zakazana operacija, prošla mu uništila karijeru

Autor Dragan Šutvić
0

Slavni engleski sportista doživio strašnu nesreću i odmah je hospitalizovan. Nije životno ugrožen, ali zadobio je ozbiljne povrede.

Biciklista Kris Frum povrijeđen u nesreći Izvor: Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia

Slavni biciklista Kris Frum (40), četvorostruki pobjednik Tur de Fransa, hospitalizovan je nakon pada tokom treninga u blizini Sen Rafeala u Francuskoj u srijedu. Britanac je bio svestan, ali vjerovatno neće moći da se takmiči do kraja ove sezone, jer su prema prvim informacijama povrede ozbiljne, iako nisu opasne po život.

Šest godina nakon teškog pada na Kriterijumu Dofine (jun 2019), Kris Frum je doživeo novu nesreću, ovog puta na treningu. Prema informacijama "L'ekipa", koje je Frum i sam potvrdio, stanovnik Monaka pao je u okolini Sen Rafeala i helikopterom je prebačen u bolnicu u Tulonu.

U objavi na svojim nalozima na društvenim mrežama, u četvrtak popodne, naveo je da u nesreći nije učestvovalo nijedno drugo vozilo niti biciklista.

Voda u plućnoj maramici, slomljena rebra i prelom pršljena

Ozbiljno povrijeđen, četvorostruki šampion Tura (2013, 2015, 2016 i 2017) ostao je svjestan i uspio da razgovara sa svojim najbližima. Nije zadobio povrede glave, ali su pregledi pokazali da ima pneumotoraks (prisustvo vazduha u plućnoj maramici), pet slomljenih rebara i prelom jednog lumbalnog pršljena. Operacija je zakazana za četvrtak popodne. Britanac vjerovatno neće moći da se takmiči do kraja sezone.

Kao vozač ekipe Israel-PremierTech još od 2021. godine, Frum je na kraju ugovora i nije ostvario pobjedu još od 2018, kada je trijumfovao na kultnoj trci Điro D'Italija. Nikada nije uspio da se vrati u formu od prije prve velike nesreće, kada je slomio butnu kost.

Ovog ljeta nije mogao da pruži konkretan odgovor u vezi sa nastavkom karijere, već je pričao o planovima da nakon završetka osnuje biciklističku akademiju u Africi, jer je rođen u Najrobiju u Keniji.

Roditeljki njegove majke tamo su emigrirali iz Engleske da bi pokrenuli svoju farmu, a njegov otac, inače reprezentativac Engleske u hokeju u mladim kategorijama, napustio je porodicu kada je slavni biciklista bio dijete i preselio se u Južnu Afriku.

