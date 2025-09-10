logo
Suspendovana srebrna sa Olimpijskih igara: Nastupa pod maskom i krije gdje se nalazi, sad je "na ledu"

Rejven Saunders će narednih 30 mjeseci morati da provede van takmičenja zbog kršenja anti doping propisa.

rejven saunders Izvor: Gladys Chai von der Laage / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon što je nekoliko puta volšebno izbjegla doping kontrole srebrna na Olimpijskim igrama u Tokiju Rejven Saunders prihvatila je suspenziju od 30 mjeseci. Vrlo neobična bacačica kugle je kažnjena zbog propusta vezanih za davanje podataka o svom kretanju američkoj antidoping agenciji USADA. 

"S obzirom da je ovo drugo kršenje pravila Saunders, izrečena joj je produžena kazna. Kazna je počela teći od 26. decembra 2024", objavila je USADA. 

To znači da će moči da se nada Rejven Saunders trećem nastupu na Olimpijskim igrama 2028. u domaćem Los Anđelesu. Prethodni put je nastupila u Lozani na mitingu Dijamantske lige. 

Rejven Saunders ima 29 godina i poznata je prije svega po tome što nastupa sa maskom i vrlo specifičnom imidžu. Najveći uspjesi su joj srebro u Tokiju iza Kineskinje Gong Lijiao. 

