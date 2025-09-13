Mlada sportistkinja (24) poginula u saobraćajnoj nesreći

Poginula je taletnovana sportistkinja, umjetnička klizačica Julija Mari Glazer (24).

Izvor: mondo.ba

Julija Mari Gajzer (24), jedna od najtalentovanijih umjetničkih klizačica, poginula je u saobraćajnoj nesreći u Salcburgu, gdje se nalazila zbog studija na univerzitetu.

Kako prenose austrijski mediji, do tragedije je došlo kada je ona vozila bicikl duž prometne ulice Gasbergštrase, a na raskrsnici ja na nju naletio kamion, koji je kako navode, skretao udesno.

Hitna pomoć je reagovala, ali uprkos reanimaciji na licu mjesta nisu uspjeli da sačuvaju život talentovane klizačice. Vozač kamiona je bio podvrgnut alkotestu, ali je on bio negativan.

Ubrzo se o saobraajnoj nesreći oglasio i gradonačelnik Briksena. "Upućujem iskreno saučešće porodici Gajzer. Ovo je veliki gubitak, posebno za svijet sporta", izjavio je gradonačelnik Andreas Jungman, kojem je veoma teško pala smrt mlade sportistkinje.

"Počela je da kliza relativno kasno za naše standarde - imala je oko osam godina, dok većina djevojčica počinje sa četiri ili pet. Uprkos tome, Julija Mari je uspjela da postigne dobre rezultate zahvaljujući svakodnevnim treninzima. Klizanje joj je značilo sve i živjela je ovaj sport s ogromnom strašću. U jednom periodu bila je čak i pozvana u nacionalni tim - izjavila je Anelise Šenk, predsjednica sekcije za umetničko klizanje pri pokrajinskom odboru FISG-a.

Bonus video:

Pogledajte 00:45 Peking: Nacionalni stadion za brzo klizanje otvoren za javnost Izvor: Promo Izvor: Promo

(MONDO)