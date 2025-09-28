logo
Italija je zemlja odbojke – "Azuri" šampioni svijeta!

Italija je zemlja odbojke – "Azuri" šampioni svijeta!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
Nakon ženske i muška selekcija Italije okitila se titulom svjetskog prvaka.

Italija prvak svijeta u odbojci Izvor: Ted ALJIBE / AFP / Profimedia

Ono što je Srbija učinila 2011. godine kada su se i muška i ženska odbojkaška reprezentacija okitili titulom prvaka Evrope sada su učinili Italijani, ali na svjetskom nivou.

Nakon što su odbojkašice Italije osvojile Svjetsko prvenstvo početkom ovog mjeseca sada su uradili i odbojkaši ove zemlje.

Italijani su do titule svjetskog prvaka stigli pobjedom u finalu protiv Bugarske rezultatom 3:1 u setovima (25:21, 25:17, 17:25, 25:10).

"Azuri" su tako odbranili titulu osvojenu prije godine i stigli do svog petog trijumfa na svjetskim prvenstvima.

Više od pet svjetskih titula ima samo Sovjetski Savez, ukupno šest.

