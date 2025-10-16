Mehmed Baždarević predsjednik žirija 25. Izbora najboljeg sportiste BiH

Mehmed Baždarević, jedan od najboljih fudbalera Bosne i Hercegovine u istoriji, predsjednik je žirija jubilarnog 25. Izbora najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine u tradicionalnoj organizaciji "Nezavisnih novina" i Radio-televizije BiH.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Nekadašnji selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine preuzimanjem funkcije predsjednika žirija, svojim znanjem, iskustvom i autoritetom daće dodatni pečat najrelevantnijem izbora ovakve vrste u Bosni i Hercegovini.

Imenovanje Mehmeda Baždarevića za predsjednika žirija nastavak je tradicije kojom su već četvrt vijeka ovu funkciju obavljala najistaknutija imena bh. regionalnog, ali i svjetskog sporta.

"Hvala organizatorima 'Nezavisnim novinama' i Radio-televiziji Bosne i Hercegovine koji su svih ovih godina bili istrajni u građenju jedne lijepe tradicije nagrađivanja i prepoznavanja najboljih ambasadora naše zemlje. Ovo je veliki događaj za sport Bosne i Hercegovine i drago mi je da i na ovaj način mogu biti dio ove priče i dati svoj doprinos. Hvala na ukazanom povjerenju. Čast je i zadovoljstvo, ali i velika obaveza i odgovornost. Nema sumnje da ćemo i ove godine profesionalno odraditi posao, te da će nagrade kao i svih ranijih godina otići u prave ruke", rekao je Mehmed Baždarević i dodao:

"Dugovječnost manifestacije, imena nagrađenih, ljudi, sportskih velikana koji su do sada sjedili na funkciji predsjednika žirija, nameću nam obavezu da moramo i ove godine biti bez greške u donošenju odluka. Sport je egzaktan, rezultat je egzaktan. Samo se rezultat vrednuje i na nama, članovima žirija, je da to prepoznamo i nagradimo. Samo tako daćemo motiv i onima koji su danas na početku karijere, odnosno poslati im poruku da vrijedi truditi, boriti i odricati na putu do sportskog sna i vrha", prenijele su "Nezavisne novine".

Svečana manifestacija Izbor najboljeg sportiste BiH u organizaciji "Nezavisnih novina" i BHRT ove godine biće održana 22. decembra u Kongresnoj dvorani hotela Holiday u Sarajevu sa početkom u 20 časova uz direktan prenos na BHT 1 i portalu nezavisne. com.

Prva sjednica žirija biće održana početkom novembra u Sarajevu. Druga sjednica biće održana u drugoj polovini idućeg mjeseca u Banjaluci.

Partner manifestacije Izbor najboljeg sportiste Bosne i Hercegovine je krovna bh. sportska institucija - Olimpijski komitet BiH. Članovi žirija na čijem je čelu ove godine Mehmed Baždarević biće predstavnici medija iz Bosne i Hercegovine.

Funkcije predsjednika žirija do sada su obavljali: Milorad Karalić, Josip Katalinski, Tomo Marić, Nađa Avdibašić Vukadinović, Muhamed Ibrahimbegović, Elvir Bolić, Marijan Kvesić, Miroslav Ćiro Blažević, Sergej Barbarez, Svetlana Kitić, Dušan Bajević, Ivica Osim, Dragan Marković, Faruk Hadžibegić, Refik Šabanadžović, Žarko Varajić, Mara Lakić Brčaninović, Mirza Teletović, Samir Avdić, Slađana Golić, Jasmin Mrkonja, Nikola Nikić, Branislav Krunić, Amel Tuka.

(MONDO)