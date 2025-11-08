Bogovska dobrodošlica: Otvori nalog na mbet.ba i uzmi 3x5 minuta spinovanja ili 3x10 KM za tikete!

Mbet je spremio bonuse.

Bogovska dobrodošlica čeka sve nove igrače na mbet.ba koji imaju priliku da biraju bonus za kazino ili za sportsko klađenje.

Prilikom registracije odaberite „kazino“ ili „sport“ i u zavisnosti od izbora dobićete 3×5 minuta spinovanja na Gates of Olympus, a ako preferirate sportsko klađenje Mbet je spremio bonus od 3×10 KM za tikete.

Jak start je vrlo važan, a u tom stilu tokom novembra igrači imaju priliku da na prvu dnevnu Sbon uplatu dobiju 20% bonusa i 20 spinova. Još jači bonus čeka one koji prvi dnevni depozit polože na Mbet korneru.

Novembar je pored svakodnevnih sportskih promocija i mjesec za spinovanje. Festival najboljih provajdera je počeo pa igrači imaju priliku da svaki dan pronađu nešto za sebe i takmiče se za besplatne spinove ili freebet!

Zabrana pristupa maloljetnim licima jedan je od prioriteta Mbeta koji kroz svaku svoju promociju naglašava važnost odgovornog klađenja.