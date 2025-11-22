"Svi znaju da mi je on idol": Upisao istorijsku pobjedu, pa proslavio po Đokovićevom receptu

Flavio Koboli u pobjedi na meču Dejvis kupa oponašao svog idola

Flavio Koboli našoj javnosti vjerovatno je postao poznat nakon što je javno govorio o Novaku Đokoviću i koliko je najbolji teniser svih vremena uticao na njegovu igru. Nikad nije krio ko ima ulogu idola, a sada je još jednom pokazao koliko se ugleda na Srbina. Pobjedu je proslavio baš kao Novak Đoković nakon osvajanja 101. titule u Atini.

Najprije je Mateo Beretini pobijedio Rafaela Kolinjona u prvom susretu Dejvis kupa, pa je pažnja Italijana bila usmjerena ka Flaviju Koboliju, koji je donio veliku radost svojoj zemlji nakon što je pobijedio Zizua Bergsa iz Belgije. Koboli je slavio 2:1 (6:3, 6:7, 7:6), pa se ovo može smatrati jednim od najvećih trijumfa u karijeri, a posebno u nacionalnom timu.

Uspio je Koboli da osvoji prvi set i činilo se da će nastaviti u dobrom ritmu, ali meč nije tekao u najboljem pravcu za Italijana. Belgijanac je uspio da se vrati i izjednači, pa je odluka bila donijeta u trećem setu. I to kakvom... obojica igrača spasavala su veliki broj meč lopti i tako odigrali najduži taj-brejk u istoriji Dejvis kupa (17:15).

Nakon što je došao do nevjerovatne pobjede, Koboli je riješio da u žaru slavlja pocijepa majicu, baš onako kako je to Novak Đoković radio nekoliko puta, a posebno je ostao upamćen trenutak iz Atine, od prije mjesec dana. Nije tajna da je Kobolijev idol Novak Đoković, pa je na konferenciji za medije malo govorio i o Srbinu.

Šta je Koboli rekao o Novaku Đokoviću i trenutku slavlja?

Želio je Koboli da bude jasan, nije mu bila namjera da oponaša Đokovića: "Ne, proslava je bila zbog Flavija, a ne zbog Noleta. Da, on je moj omiljeni igrač, ali u ovom meču sam se osjetio kao da sam Hulk", rekao je na konferenciji ta medije poslije pobjede.

Koboli je onda kroz šalu dodao: "Na kraju krajeva, svaki dan idem u teretanu..."

Potom je rekao: "Ali ovo je posljednji put."

Međutim, možda postoji prilika da još koji put vidimo Kobolija koji slavi na ovaj način, s obzirom na to da bi mogao da ima povod za slavlje - Italija treći uzastopni put igra finale Dejvis kupa. Italija je 2023. i 2024. bila predvođena Janikom Sinerom i pobijedila je u oba finala, dok su poraženi bili Australija i Holandija.

U slučaju da Italija ponovi ovaj rezultat, uz napomenu da igra bez dvojice najboljih igrača Janika Sinera i Lorenca Muzetija, definitivno bi ponijela epitet najbolje reprezentacije u istoriji Dejvis kupa. Ostaje da sačekamo epilog, ali i prije toga i rivala, pošto će se Italija sastati sa boljim iz susreta Španija - Njemačka.